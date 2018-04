"Nunca trates de asistir a un homosexual tu sólo. Hazlo junto a dos o a tres personas más; si involucra ambos sexos mejor. Evita los encuentros prolongados y en lugares privados", dice entre muchas otras cosas por el estilo la guía preparada por el Instituto Cristiano Evangélico Bautista de la ciudad de Parana. El contenido del material se hizo público a partir de la denuncia de los propios estudiantes, que habían demandado clases de educación sexual. Las autoridades del colegio admitieron que se había fotocopiado con la idea de “empezar a trabajarlo”, pero que no llegó a ser repartido.

El texto dice cosas como esta: "Una persona es homosexual porque decide serlo. No es una enfermedad, no se trata psicológicamente. Hoy, los mismos homosexuales piden no ser discriminados, ya que siendo perfectamente normales han adoptado una vida homosexual. A veces, detrás de la homosexualidad existe un gran temor hacia el sexo opuesto y se refugian en la homosexualidad para no enfrentar ese temor". También dice que “muy difícilmente” pueda haber respuesta a la pregunta “¿es posible saber quién es homosexual?”

Además, ofrece respuesta a la cuestión de si alguien puede dejar de ser homosexual. "La función sexual es aprendible, entonces todas las desviaciones son corregibles sobre la base de un sistema de aprendizaje. Siempre y cuando el sujeto en cuestión esté dispuesto", asegura, tras responder “¡Sí que puede!”.

El texto afirma que “la homosexualidad atenta contra el plan de Dios para el hombre” y remarca que en la Biblia hay una “condena de manera terminante”, dado que se trata de una “práctica pecaminosa”. Recuerda que en el Antiguo Testamento, “la actividad erótica entre miembros del mismo sexo era considerada una abominación religiosa que ofendía a Dios y exigía castigo drástico”.

El material para los alumnos no se queda ahí e infiere un carácter promiscuo en los homosexuales. Cita un estudio de 1974 sobre gays, realizado por Colin Williams y Martin Weib, y lo define como “el más grande y completo sobre los homosexuales masculinos”. Afirma que ese estudio “demostró que el patrón modal (más común) para el hombre homosexual, durante su vida, consiste en tener mil o más compañeros sexuales diferentes".

Twitter La guía fue tomada de la obra de un pastor sumariado por el Inadi.

El material pertenece a Cuidado, llegaron los adolescentes, un libro de José Luis Cinalli, pastor de la Iglesia de la Ciudad de Resistencia, fundador además del Centro de Formación Misionero y Ministerial Argentino y decano del Instituto Bíblico Interdenominacional Argentino. En 2013, el Inadi emitió un dictamen por el cual consideró “discriminatorios” los libros y la web del pastor. Cinalli había hecho disertaciones sobre “restauración sexual”, algo que la escuela alegó desconocer.

La directora del establecimiento, Mónica Marconi afirmó que el material “no se trabajó” con los estudiantes y que “fue sacado de contexto”. Además, se encargó de decir que el proyecto del colegio "se basa en valores cristianos, por lo que todas las personas son aceptadas". El capellán Cristian Farías aseguró que el material fue fotocopiado pero no repartido. "Estamos hablando con los padres. Somos una escuela cristiana. Al ser una escuela confesional los padres saben cuáles son nuestros principios", afirmó.

El Consejo General de Educación de Entre Ríos intervino en el tema y consignó ese material “no ha sido autorizado ni aprobado en ningún momento” por los funcionarios del área. Además, convocó a una reunión mañana a los directivos del colegio.