Desde Medellín

Jesús Santrich, el ex comandante fariano que acaba de ser capturado por las autoridades colombianas, podría enfrentar desde 10 años de prisión hasta cadena perpetua. El hecho sumió el ya atropellado proceso de paz en su peor crisis. Tanto en los campos como en las urbes los farianos que ahora están desarmados aumentaron su descontento con el gobierno que, además, se ve envuelto en denuncias de corrupción con los dineros que países amigos han aportado a la paz. Además, continúa el asesinato de líderes sociales y ex combatientes mientras la falta de tierras y proyectos productivos prometidos en el Acuerdo continúa aumentando la incertidumbre.

En diálogo con PáginaI12, el abogado Gustavo Gallardo aseguró que Seuis Pausivas, tal su verdadero nombre, de origen caribeño y conocido por su espíritu crítico y alegre, fue ilegalmente capturado por la Fiscaía con motivo de una orden internacional de interpol por el delito de conspiración para traficar estupefacientes. La Circular Roja se difundió en todos los medios nacionales. La Policía Internacional reseña que Santrich ha estado en Venezuela, Colombia y Grecia pero no menciona Cuba, donde fue parte del equipo negociador de las Farc. Las inconsistencias, según su defensa, comienzan por la violación al Acuerdo de Paz, que estipula la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como escenario para los ex combatientes de Farc.

“Lo que estamos haciendo es llevar el caso a la JEP, a la sección de revisión del Tribunal de paz para que sea esta entidad la competente para conocer del proceso”, explicó a este diario Gallardo, quien fue el único que se entrevistó con Santrich tras su captura, trayendo un mensaje de su parte para los medios de comunicación: “A toda la población, a toda la militancia Fariana que tenga ganas, fuerza que no me van a doblegar, que tengo la moral en alto por que sabía que esto vendría. Al pueblo Colombiano, que con mi detención se demuestra que es un proceso de Paz fallido y que deben prepararse todas las FARC para lo que viene”, declaró el defensor, citando a Santrich.

Además, Santrich hizo un llamado a la militancia de las FARC que sigue en las antiguas zonas veredales para que se cuiden. “La persecución contra las FARC recién comienza,” dijo a través de su abogado, sumando como es característico en sus discursos un mensaje final de ánimo y esperanza. Gallardo, aseguró que van a denunciar la ilegalidad de la captura. “Vamos a denunciar la extralimitación de las funciones del Fiscal General de la Nación. Procedieron a capturar una persona sin tener competencia para ello. Además existen los Acuerdos de la Habana que implica la cancelación de órdenes de captura y que incluyen que los ex combatientes acudan de manera preferente a la JEP”.

Las pruebas de los supuestos delitos de Jesús Santrich fueron reveladas anoche por la Fiscalía General de la Nación. Todo esto se da como preludio de las elecciones presidenciales de mayo próximo. Estados Unidos ofició a la Interpol para que ordenara su captura tras, supuestamente, encontrar que estaba conspirando junto a Mario Marín, un sobrino de “Iván Márquez” el número dos de las Farc, y otros dos particulares para, según Estados Unidos, llevar 10 toneladas de coca a América del Norte.

Desde ya los simpatizantes de Farc descalifican las pruebas y alegan que esto prueba es lo contrario, que se trata de un montaje: una pintura dirigida a “Rafa” que según Fiscalía sería un integrante del Cartel de Sinaloa, México; una foto de captura de pantalla de un video al parecer grabado de forma oculta donde se ve al ex integrante del Estado Mayor de Farc junto a un par de hombres que gobierno no identifica; y un audio donde Mario Marín habla de una reunión con Jesús, quien desde el lunes cuando lo capturaron empezó huelga de hambre tras llevarlo preso al Búnker de la Fiscalía en Bogotá.

En este audio, Marín, a quien la Fiscalía señala como asistente de Santrich, le dice a un interlocutor masculino: “Simplemente se le dice al señor de allá, el del aguacate, se le dice `mire yo ya tengo acá este efectivo, tengo 5000 televisores, tenga los 5 mil televisores, y usted entrégueme allá en Quilla, en Barranquilla me entrega´”. En el audio siguiente y final Mario le pide a Santrich que adelante una reunión de las siete de la mañana para las cinco y treinta. El líder rebelde le contesta que tendrá que salir a las seis a.m. por solicitud de Iván Márquez. Precisamente fue Márquez quien obtuvo las mayores votaciones en el congreso fundacional del Partido de Farc, seguido por Pablo Catatumbo, y en tercer lugar, el mismo Santrich; luego, se ubicó “Joaquín Gómez” también integrante del desaparecido Bloque Martín Caballero o Bloque Caribe liderado por Santrich, cuyos ex combatientes, según postean en redes sociales, están dispuestos a volver a la lucha armada si Santrich es extraditado.

Santrich ha sido crítico del proceso de paz, tras participar e arduas jornadas de trabajo e incluso de redacción que el mismo gobierno le reconoce. En la implementación, cuando primero se dejaron las armas antes de que los ex combatientes tuvieran tierras, trabajo, educación, y los prisioneros políticos salieran de las cárceles, fue uno de los principales opositores al estilo que el número uno “Timochenko”, del antiguo Bloque Oriental, le estaba dando al rumbo del Acuerdo. Santrich insistía en obtener más garantías para los ex combatientes antes de seguir avanzando. Timochenko o Rodrigo Londoño, hoy líder del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) dijo ayer: “de todos es conocido lo que está aconteciendo con la captura de Santrich: todo un espectáculo mediático montado por el Fiscal con el apoyo de los gringos”. Entre tanto los ex combatientes se alistan para una fase todavía más oscura de esta crisis en la materialización de la paz que, además de líos jurídicos, implica derramamiento de sangre, desplazamiento, amenazas y confinamiento de los pueblos más aporreados en la historia de Colombia: los campesinos, los afros, los indígenas, los pobres, y los líderes populares de la sociedad civil.