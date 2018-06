El controlador Jorge Bermúdez anunció ayer que la Contraloría de la República de Chile está investigando nuevos casos de corrupción dentro del Cuerpo de Carabineros (Policía Nacional) que podrían ascender a un monto de más de 35 millones de dólares que no están justificados en la contabilidad.

Bermúdez indicó que en el departamento de Dirección de Bienestar de Carabineros se detectó destrucción de documentos, ausencia de contabilidad y no se logró aclarar la ubicación de dicho monto. El controlador explicó que “los registros se destruyeron por aplicación de una normativa interna”, lo que denotaría que intentaban ocultar algo y acotó que “obviamente estamos frente a un problema grave”. Bermúdez concluyó diciendo que en dicho departamento “no existía ni siquiera contabilidad”, lo que genera un “desorden que es indicativo de una situación de corrupción mayor”.

Entre los años 2005 y 2016, a la Dirección de Bienestar de Carabineros (DIBICAR) le correspondió percibir excedentes de la Mutual de Carabineros (MUTUCAR) por un total de $ 23.574.074.551,pesos chilenos monto que debió formar parte de su patrimonio de afectación fiscal, pero aquellos dineros no ingresaron nunca a sus arcas, ya que fueron utilizados para compensar deudas adquiridas con dicha aseguradora, mecanismo que resulta improcedente, según lo establece el Nuevo Estatuto de la Dirección de Bienestar de Carabineros de Chile.

El Director de Bienestar de Carabineros de Chile forma parte del Consejo de Administración de la Mutualidad de Carabineros, lo que no se aviene con lo dispuesto por la Contraloría, que señala que altas autoridades de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones de Chile no pueden integrar el Consejo de Administración de esa mutual, pues la labor que les corresponde realizar como consejeros no se concilia con su posición institucional.

La DIBICAR deberá registrar en su contabilidad la deuda que mantiene con la MUTUCAR, lo que tendrá que ser acreditado a la Contraloría General, en un plazo de 30 días hábiles contado desde la recepción del informe. También deberá adoptar las medidas tendientes a que funcionarios en servicio activo no desempeñen cargos en la referida mutual, conforme lo dispuesto en la jurisprudencia citada.

Por su parte, el departamento de comunicación de Carabineros de Chile hizo público un documento en el que reconocieron la situación, pero señalaron que la irregularidad “ya está siendo investigada por el Ministerio Público desde el año 2017, específicamente por el fiscal Eugenio Campos”.

Este sería el segundo caso de fraude a gran escala al que se enfrenta el cuerpo de Carabineros, luego de que el año pasado salieran a la luz delitos por malversación de caudales públicos, asociación ilícita y lavado de activos por más de 43 millones de dólares y por los que han sido imputados 118 miembros del cuerpo. Ese fraude fue el más grande en la historia de la institución. Contraloría ya envió los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que analice posibles acciones legales.