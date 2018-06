El líder del Frente Renovador Sergio Massa y Marcelo Tinelli se reunieron el miércoles pasado en las oficinas porteñas del massismo para conversar sobre la intención de incursionar en política del conductor televisivo y vicepresidente de San Lorenzo. Así lo revelaron ayer fuentes cercanas al ex intendente de Tigre que resaltaron que fútbol y política fueron los ejes del encuentro. El conductor de TV aseguró allí, según las mismas fuentes, que no le molestaba que se especulara sobre una posible candidatura suya para 2019 pero que en verdad “todavía no lo tenía claro”. En una charla distendida, ambos intercambiaron puntos de vista sobre la situación económica del país. Massa le explicó a Tinelli su plan para enfrentar a Cambiemos en las próximas elecciones a nivel nacional y en la provincia de Buenos Aires. El líder del FR también le manifestó al conductor de ShowMatch que en estos meses el esfuerzo está puesto especialmente en el armado de un espacio electoral y la conformación de equipos técnicos, pero sin tanta exposición mediática ni en las redes sociales, como lo hizo en las elecciones pasadas. Después de la reunión, que duró tres horas, quedaron en volver a juntarse más adelante.