En una conferencia de prensa, el entrenador argentino cuestionó las críticas recibidas tras quedar al borde de la eliminación en el Mundial y planteó que "el mundo virtual te hace una persona descartable cuando perdés un partido", mientras "en el mundo real las cosas se dicen de frente".

Sampaoli dijo que dialoga "en todo momento con el plantel", luego de las versiones sobre incomodidades de los jugadores y cuestionamientos a su forma de armar el equipo. "Todo lo charlado en una reunión privada es privado", dijo sobre esas conversaciones.

"No puedo aclarar cosas que no existen", remarcó Sampaoli durante una conferencia de prensa junto al arquero Franco Armani con vistas al encuentro crucial de este martes frente a Nigeria, por la tercera y última fecha del Grupo D del certamen.

El DT no confirmó el equipo. "Prefiero no comunicarlo en el día de hoy. No lo quiero dar porque no se lo comuniqué a los jugadores todavía", explicó, aunque dio entender que jugarán los "históricos".

"Tenemos que ponernos como meta ganar cinco partidos para llegar a la final. Mañana empieza el primero", añadió Sampaoli. Y arengó: "Mañana hay que jugar con el corazón".