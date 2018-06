El Tribunal de Etica y Disciplina de la Unión Cívica Radical (UCR), por solicitud de la presidencia del partido que encabeza el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, está analizando la posibilidad de suspender la afiliación del intendente de Paraná, Sergio Fausto Varisco, procesado en una causa por su presunta vinculación con una banda dedicada al narcotráfico. La información fue confirmada a PáginaI12 por fuentes de la UCR nacional, que precisaron que el pedido inicial fue planteado por el PRO, su socio en Cambiemos, frente a la magnitud del escándalo, que ha provocado una crisis institucional sin precedentes en la capital de Entre Ríos. La iniciativa de la presidencia del partido a nivel nacional marca una ruptura con la actitud asumida hasta hoy por las autoridades de la UCR de Entre Ríos, que manifestó su pleno apoyo a Varisco, mientras que en el Concejo Deliberante local admitieron que no hay ningún artículo de la ley orgánica que permita al cuerpo remover de su cargo al intendente.

Como primer síntoma negativo sobre la postura de la UCR nacional respecto de Varisco, es notoria la desaparición de toda mención al intendente de Paraná en la página web del Comité Nacional. En la ventana “UCR en gestión”, figuran los tres gobernadores del radicalismo, sus tres vicegobernadores y sus tres ministros nacionales. Luego aparecen todos los “intendentes de capitales de provincias”, todos menos Varisco. Figuran, en ese orden, José Corral (Santa Fe), Ramón Mestre (Córdoba), Horacio Quiroga (Neuquén), Rodolfo Suárez (Mendoza), José Luis Foulkes (Viedma), Roberto Giubetich (Río Gallegos), Raúl Jorge (San Salvador de Jujuy), Leandro Altolaguirre (Santa Rosa) y Eduardo Tassano (Corrientes). Ya no están ni la foto ni el nombre del intendente de Paraná.

La versión inicial señalaba que la desafiliación de Varisco era una decisión tomada, pero Miguel Aranguren, integrante del Tribunal de Disciplina de la UCR, al ser consultado sobre la significativa ausencia de Varisco en la web del partido, consideró que se trataba de “un error” porque “ningún afiliado ha hecho hasta ahora ninguna presentación formal para expulsar al jefe comunal de la UCR”. También recordó que por el momento, no hay “una sentencia (condenatoria) concreta de la Justicia” más allá del procesamiento “como para iniciar el proceso” de desafiliación. De todos modos, este diario pudo confirmar que el tema es analizado por el Tribunal de Disciplina, por pedido de la presidencia de la UCR.

En Paraná, Rubén Pagliotto, uno de los abogados de Varisco, desmintió que el intendente haya sido sancionado por el Comité Nacional de la UCR. Se refirió en realidad a una información periodística que señalaba que la desafiliación de Varisco había sido decidida por el Tribunal de Etica de Cambiemos. “Eso es inexistente porque Cambiemos no tiene personería política y, por ende, no tiene carta orgánica”. Pagliotto sostuvo sin más trámite que “están diciendo pavadas sin sustento jurídico y basadas en un inocultable deseo de desplazarlo del cargo que legítimamente ganó”. Remarcó, en este sentido, que a Varisco “sólo lo puede sancionar el Tribunal de Disciplina partidario, es decir, la UCR sería su Juez natural, no Cambiemos”. Lo dicho por Pagliotto, en este punto, es correcto y es el mecanismo que ha comenzado a funcionar a partir del pedido formulado por la presidencia de la UCR nacional.

En Paraná, dentro de Cambiemos, la única que se ha pronunciado a favor de que Varisco de un paso al costado y pida una licencia hasta que se resuelva su situación procesal, es la viceintendenta Josefina Etienot (PRO), mientras que el Comité provincia de la UCR ha manifestado en más de una oportunidad su pleno apoyo al intendente procesado. El 8 de junio, cuatro días después de la indagatoria, Varisco fue el único orador en un acto realizado en su apoyo en la sede de la UCR, que días después ratificó por medio de un comunicado el respaldo pleno al intendente de Paraná. El hecho más bochornoso ocurrió tres días después, en el Concejo Deliberante, cuando Varisco se hizo presente en forma intempestiva, acompañado por 300 personas que ocuparon la barra, y aunque la sesión había sido suspendida, tomó un micrófono y dijo: “Yo ni ningún miembro de nuestro gobierno pertenecemos a ninguna red de narcotráfico”.

David Cáceres, titular del bloque del Frente para la Victoria en el Concejo Deliberante de Paraná, le confirmó a PáginaI12 que ese cuerpo legislativo “no puede tomar ninguna resolución acerca de la situación del intendente Varisco, porque la ley provincial 10.027 no nos otorga facultades para actuar en este caso, a pesar de la crisis institucional que vivimos por el procesamiento del jefe comunal”.

La Ley Orgánica que regula el funcionamiento del Concejo “no nos da ninguna fórmula de corrimiento, de destitución, hay un vacío legal en ese sentido que no nos da la posibilidad de tomar ninguna decisión”. Ellos pueden tomar algún tipo de medida para sancionar al concejal Pablo Hernández (Cambiemos), procesado y con prisión preventiva en la causa por narcotráfico, o eventualmente contra el concejal del PRO Emanuel Gainza, cuya vivienda, sus oficinas y un local partidario a su cargo han sido allanados el martes por decisión del juez federal Leandro Ríos. “Contra ellos podemos llegar a tomar decisiones, pero no con Varisco”.

De todos modos, Cáceres anticipó que el oficialismo sigue teniendo la mayoría en el Concejo, de manera que lo que pueda decidir la oposición sobre Hernández y Gainza, es limitado. Cáceres consideró que “la solución a esta crisis tiene que venir del presidente (Mauricio) Macri y del ministro del Interior (Rogelio) Frigerio, porque ellos fueron los que llevaron a Varisco al lugar que ocupa”. Subrayó que si el intendente “deja de tener el apoyo político que hoy tiene y deja el cargo, es muy probable que vaya preso; por eso Varisco no se baja del discurso ni da un paso al costado, porque sabe lo que puede venir”.