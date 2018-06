El dólar no tiene techo. La cotización alcanzó un nuevo récord de 29,76 pesos con una suba de 3,7 por ciento en la jornada. En algunas agencias financieras de la city llegaron a ofrecer la divisa por arriba de los 30 pesos para ahorro minorista. El Banco Central muestra fuertes fallas de coordinación para transmitir certidumbre en el mercado. La semana pasada dijo que iba a dar previsibilidad a los inversores subastando 100 millones de dólares diarios. Pocos días después elevó en un 50 por ciento el monto de la subasta y hoy desafió al Fondo Monetario Internacional ofreciendo 300 millones de dólares para contener la divisa.

El FMI había condicionado la continuidad del préstamo stand by a que no haya intervenciones en el mercado cambiario. Algunos analistas aseguran que si la autoridad monetaria sigue mostrando estos niveles de irresponsabilidad pone en riesgo el ingreso del segundo tramo del crédito. Los inversores de la city no perdonan la falta de coherencia discursiva y la inexistencia de un plan sostenible en el mediano plazo. El riesgo país volvió a subir y ya se ubica por arriba de los 600 puntos. Esto implica que la Argentina debe pagar el doble de tasas para emitir un bono soberano respecto de lo que pagan los vecinos de la región como Brasil, Chile, Perú.

El clima de intranquilidad financiera se refleja también en los precios de la bolsa porteña. Las acciones del MerVal bajan un 3,8 por ciento en pesos. Si además se agrega la suba del dólar en la jornada, las pérdidas alcanzan un 7,5 por ciento en moneda dura. El miércoles pasado las acciones ya habían anotado un retroceso del 11 por ciento. La bolsa argentina ya es una de las que más caen en el mundo este año. Registra pérdidas que más que duplican las anotadas en el mercado brasileño y cuadriplican las computadas en la bolsa chilena y peruana.