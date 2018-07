La Justicia ecuatoriana ordenó ayer la extradición y prisión preventiva de Rafael Correa por su presunto vínculo con el secuestro de un ex legislador durante su presidencia. A su vez la causa judicial fue denunciada por el ex mandatario como parte de una campaña de persecución política en su contra.

“Jueza Daniella Camacho acoge el pedido de Fiscalía, ordena la prisión preventiva en contra del ex presidente Rafael Correa por su presunta participación en los delitos de asociación ilícita y secuestro. Remitirá oficio a Interpol para la captura con fines de extradición”, informó en la red Twitter la Fiscalía General de Ecuador (FG).

Luego de la audiencia de revisión de medidas cautelares del exJefe de Estado realizada el martes y solicitada por su abogado defensor, la jueza Daniela Camacho dictó la prisión preventiva de Rafael Correa por la acusación que hizo en su contra la Fiscalía por su supuesta vinculación con el secuestro del exasambleísta Fernando Balda, ocurrida en Colombia en 2012.

La jueza envió un pedido de captura a la Interpol para que el ex presidente sea localizado y luego extraditado, debido a que reside en Bruselas junto a su familia desde 2017. A su vez indicó que cuando que Correa esté en el país deberá ser trasladado a la Cárcel 4, ubicada en El Condado, en el norte de Quito.

La medida fue solicitada luego de que el ex gobernante no se presentara el lunes, en Ecuador, a cumplir con la disposición cautelar de la mencionada jueza,quien dispuso que se hiciera presente cada 15 días a partir del 2 de julio ante la sala de lo penal en Quito. No obstante, Correa sí se presentó ayer por la mañana ante el Consulado de Ecuador en Bélgica, donde expresó su deseo de cumplir con las exigencias procesales a pesar de señalar que la maniobra legal refleja una persecución política y judicial. Sin embargo la jueza alegó el incumplimiento, desestimando el accionar del ex mandatario.

El abogado defensor de Correa, Caupolicán Ochoa, presentó ante la fiscal una serie de documentos que certifican la residencia de Correa en Bélgica lo que le permitió calificar de arbitraria la medida ordenada por Camacho. También juzgó de “persecución política” la decisión de la jueza y anunció que se van a interponer otros recursos en el desarrollo del caso.

“Fiscal puesto a dedo, vinculación sin ninguna prueba, jueza que se allana al desacato de la Asamblea Nacional, medida cautelar imposible de cumplir, etc”. Así reaccionó Correa via Twitter a minutos de enterarse de la medida judicial.

La antesala de la medida fue la presentación, el mismo martes, de Fernando Balda a la Corte Nacional de Justicia para formalizar su acusación particular en contra de Rafael Correa donde lo acusó de ser el autor intelectual de su secuestro; esto posibilitó que la jueza Camacho ratificara la imputación y reconociera a Balda como víctima.”Balda ya anunciaba en noviembre que se venían procesos judiciales que me pondrían orden de captura de Interpol.¿Adivino o parte de un complot?” Invocó Correa en un tuit ayer por la tarde.

El ex asambleísta Fernando Balda denunció haber sido introducido, durante unas horas, de manera forzada en un vehículo en 2012, en la ciudad de Bogotá, Colombia. La policía de ese país detuvo el presunto intento de secuestro y el caso fue procesado hasta enjuiciar a los autores del delito.

Los autores fueron detenidos y juzgados en Colombia y delataron que en el secuestro intervinieron agentes ecuatorianos de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), organismo a órdenes de la Presidencia de Ecuador. La Fiscalía de este país reabrió el caso en enero de este año, luego de que el anterior fiscal, Galo Chiriboga, no diera curso. En este sentido, Balda también adelantó que pedirá la investigación del ex fiscal por no haber actuado frente a sus denuncias.

Hacia el final del día de ayer, Rafael Correa expresó su agradecimiento mediante Twitter a quienes se solidarizaron ante “la monstruosidad” que conlleva el atropello de la justicia y de los derechos humanos. Frente al pedido de detención el Movimiento Revolución Ciudadana de Ecuador, fundado por Correa convocó para el próximo jueves a una marcha nacional en apoyo al ex mandatario.