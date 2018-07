Un día después de que se filtrara que el presidente estadounidense Donald Trump habría llegado a contemplar la posibilidad de una invasión a Venezuela el año pasado, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de Venezuela, Diosdado Cabello, dijo ayer que su país se convertiría en otro Vietnam si fuera invadido. “El día que intenten algo contra Venezuela (...) seremos otro Vietnam, nos convertiremos en la pesadilla de ellos”, señaló Cabello en referencia a la larga guerra que libró Estados Unidos contra el país del sudeste asiático y que le costó más de 58.000 bajas. El jefe de la ANC auguró que era probable que fuerzas militares extranjeras entren a Venezuela, pero señaló que luego no podrán salir. “Se les convertirá nuestra tierra sagrada en un espacio inhóspito (...) donde morderán el polvo de la derrota una y un millón de veces”, aseguró.

Cabello dijo además que la propuesta bélica de Trump estuvo influenciada por personas que dicen ser venezolanas, en tanto que la ANC había designado ayer una comisión que investigue los presuntos llamados de traidores a la patria que habrían promovido que el país sea invadido por fuerzas extranjeras.

La cadena CNN había informado el miércoles, citando fuentes anónimas cercanas a la Casa Blanca, que la Administración Trump sopesó durante una reunión con asesores en 2017 invadir Venezuela, en medio de una etapa de tensión entre ambas naciones.

Sin embargo, ayer el gobierno de Estados Unidos aclaró que no tiene ninguna intención invadir al país sudamericano.”No se planea una invasión”, dijo a la agencia Efe un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca (NSC, en inglés), el órgano encargado de centralizar la política exterior, militar y de inteligencia de Washington. La fuente subrayó, no obstante, que Estados Unidos seguirá considerando todas las opciones que tiene disponibles, incluida la vía militar, para, según afirmó, ayudar a que el pueblo de Venezuela recupere la democracia, la estabilidad y la prosperidad. El portavoz, que pidió el anonimato, reaccionaba así a los informes de prensa difundidos este miércoles .La fuente confirmó que Trump había preguntado por la vía militar, pero dijo que lo que quería era pedir opciones a su equipo para tener un abanico entre el que elegir ante lo que calificó como el desastre humanitario que se estaba produciendo en Venezuela. “Preguntó sobre la opción militar, sobre la ayuda humanitaria, sobre las sanciones, sobre la cooperación internacional contra el régimen de Maduro. Fue una opción dentro de una serie de cosas diferentes”, indicó. El funcionario no aclaró si hubo conversaciones serias sobre la posibilidad de una invasión.

Lo importante, insistió el portavoz, era que Estados Unidos no había tomado acciones militares, hasta el momento, en Venezuela, aunque seguirá considerando todas las opciones porque, dijo, ningún gobierno estadounidense las descartaría en una situación como la del país caribeño.

El vocero calificó algunas de las informaciones aparecidas en medios de comunicación sobre el tema de sensacionalistas, porque llegaron muchos meses después del episodio y porque se centraban solo en una de las opciones que ha considerado Estados, sin fijarse en su actuación en la práctica. “El presidente Trump ha motivado a la comunidad internacional para que trabaje unida para presionar a la dictadura de Maduro para que cambie su comportamiento autocrático”, indicó el portavoz.

La fuente destacó las sanciones internacionales impuestas al Ejecutivo de Maduro y los 30 millones de dólares en ayuda humanitaria que Estados Unidos ha concedido para los refugiados venezolanos en la región.

Aunque no se refirió específicamente al tema, el presidente venezolano Nicolás Maduro reiteró ayer que Venezuela era víctima de una guerra económica mediante ataques multidimensionales, en su discurso tras las celebraciones por los 207 años de independencia. El mandatario pidió, además, el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para hacer frente a esa guerra en los meses que están por venir.