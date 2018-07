Un grupo de delincuentes desvalijaron dos veces en la última semana la casa de la boxeadora argentina Alejandra “Locomotora” Oliveras, pentacampeona mundial, y se llevaron importante objetos de su carrera deportiva, como guantes y trofeos. “Quiero que me devuelvan la ropa de pelea, la chapa que gané, el título del mundo, mis zapatillas, mis fotos, mis trofeos, premios, regalos que me hicieron, mis cuadros y mi licencia de boxeadora, que tengo de la primera a la última pelea”, pidió la boxeadora de 40 años, quien reside en la ciudad de Córdoba. “Necesito que me devuelvan mi historia, mi vida, mi museo. Es mi historia, todo con lo que peleé. Yo hice todo por el país, soy pentacampeona mundial. Les pido que me dejen todo en una bolsa, en una plaza”, imploró la campeona.