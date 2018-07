Economistas del mercado empiezan a advertir que los dólares del Fondo Monetario no son suficientes para cerrar las cuentas del Gobierno. “La plata (50.000 millones de dólares) no alcanza. El país necesita volver a buscar financiamiento con el mercado”, dijo Carlos Melconian, anticipando que el equipo económico no podrá cumplir la promesa de no endeudarse en el exterior hasta 2020.

Javier Alvaredo, de ACM, difundió un informe con la misma conclusión. “Estimamos que el Gobierno necesitará financiamiento por aproximadamente 37.500 millones (7% del PBI), cifra 3500 millones por encima de lo previsto”, dijo. Agregó que “las mayores colocaciones podrían ser realizadas en el mercado local o en organismos públicos. Si las Letes no fueran refinanciadas en su totalidad, las necesidades de financiamiento serían más desafiantes”.

Melconian se mostró pesimista. “El plan A consistía en planillas de Excel y superoptimismo. No va más. El B está en marcha y consiste en el acuerdo con el FMI, con dos desafíos: controlar la presión cambiaria y empezar a bajar la tasa de interés, cumpliendo con metas fiscales”, dijo. Alertó que “más a futuro, hay un plan C con mayores dosis de heterodoxia: devaluación más pronunciada con retenciones. Si nada funciona, en el horizonte podría aparecer el D, con más controles de capitales y regulaciones”.

Alvaredo se concentró en el programa financiero del Gobierno y aseguró que no tiene consistencia el discurso con las cuentas. Planteó que el equipo económico es demasiado optimista sobre la renovación de la deuda de Letes y considera que será del 100%, un supuesto poco coherente. “El desafío de la renovación de Letes vuelve sensible el análisis. Si se lograra que se renueve el 75%, restaría cubrir una brecha financiera para 2018 de más de 3000 millones de dólares”.