Como legisladora, Margarita Stolbizer fue una de las impulsoras de las causas contra funcionarios kirchneristas. Tras la derrota electoral de 2017, ya sin representación parlamentaria, armó la ONG Bajo la Lupa desde donde realizó varias denuncias contra la gestión de Mauricio Macri y el gobierno de Cambiemos. Ahora sumará pruebas en la causa judicial que investiga los falsos aportantes a la campaña electoral bonaerense del oficialismo, “truchando su identidad, su documento, la filiación al partido político de gente muy pobre beneficiaria de planes sociales”. Un tema que involucra a la gobernadora María Eugenia Vidal y los candidatos oficialistas que triunfaron en la última elección legislativa, y que podría alcanzar delitos como lavado de dinero.

“Tienen esa concepción de que a los pobres hay que darles planes, limosnas, porque son pobres y no reconocerles sus derechos de ciudadanos”, afirma sobre la política económica del macrismo y el “desquicio” de Elisa Carrió.

Para Stolbizer la “unidad” del PJ “es una foto que invita volver al pasado y eso es directamente funcional a que Macri siga” y propone que “frente a un gobierno conservador hay que tener una opción progresista”. Una construcción en la que incluye nombres propios como el socialista con Miguel Lifschitz, el radical Ricardo Alfonsín y hasta Sergio Massa, pero que también abarca la “transformación social y cultural, con la participación de jóvenes y mujeres, como las que llevaron adelante el proyecto de la interrupción voluntaria del embarazo”.

–¿Cuál es su opinión sobre la respuesta de Vidal cuando la consultaron por los aportantes falsos a la campaña de Cambiemos y en lugar de desmentir atacó a los denunciantes y dijo que la Ley de Financiamiento partidario tiene lagunas?

–Me llama mucho la atención que se trata de la campaña de los candidatos más votados en la elección de 2017, que ni siquiera consideran que tienen la obligación de dar respuestas. (Graciela) Ocaña dijo: “Voy a ir hablar a la Justicia”. A la Justicia irá cuando la citen. pero tiene la obligación de dar respuesta al menos a los bonaerenses de los que es representante. Que se callen la boca, que no quieran dar la cara, me parece gravísimo. La respuesta de la gobernadora también: a esta altura pretender que lo que nos pasa es culpa de alguna laguna de la ley, no. Es por irresponsabilidad, deshonestidad y porque se violan las normas. Estas cosas también pasaban con los anteriores, no es novedoso. El problema es que estos vinieron con la promesa de que iban a ser distintos y lo que vemos es que son exactamente igual a los anteriores y cometen las mismas tropelías.

–Las críticas a los supuestos atropellos institucionales y republicanos de la gestión anterior fueron ejes de la campaña de Cambiemos…

–Estos que venían a salvar la República se la llevan puesta. Esta situación lo pone de manera tan explícita pero no es la primera vez. Se han llenado la boca prometiendo montones de cosas, que decían que estaban mal cuando las hacían los anteriores. Parece que ahora no están tan mal. También lo que hay en torno a eso es una condescendencia muy grande. Pasó con el megadecreto que modificaba más de 250 leyes, pero si ese mismo decreto lo firmaba Cristina Fernández, las cosas que hubieran dicho... Y no, porque parece que estos pueden hacer ese tipo de cosas y pueden financiarse la campaña con aportantes truchos.

–¿Cuál fue el procedimiento que utilizó Cambiemos para ‘truchar’ los aportes?

–Hay varias situaciones distintas. Una es que ponen a todos los que iban en la lista de candidatos como aportantes, que es una maniobra muy burda, y todos con el mismo aporte y seguiditos. Salvo los que se han peleado con el PRO por alguna razón, que son varios los que empiezan a indignarse, los demás, si son llamados por la Justicia, van a decir que pusieron lo que no pusieron. Ahora la otra situación, mucho más grave, es la utilización de gente muy pobre a la que le terminan truchando su identidad, su documento, la filiación al partido político y como aportantes cuando no podían poner un peso de las asignaciones que cobraban.

–Legisladores opositores pidieron reabrir la denuncia sobre tráfico de de datos de la Anses.

– Porque no hay otra posibilidad de cómo hicieron si no sacaron los padrones de los beneficiarios de los planes sociales y lo metieron a ellos en la lista de aportantes. Hay que investigar todo. Nosotros vamos a esperar a después de la feria judicial para presentar una ampliación de los datos de falsos aportantes que nos están llegando, mas allá que la justicia los vaya incorporando a la causa.

–¿Qué tipo de delitos podría abarcar?

–Vamos a estar en presencia de distintos tipos de delitos federales y electorales.

–¿Lavado de dinero?

–Lo que esta maniobra en definitiva hace es eso, disimular el origen de un dinero ilegal. Si lo están trucando de esta manera, creando la apariencia de que alguien pagaba lo que en realidad no pagaba, para poner el dinero en el circuito de la campaña es porque los aportantes reales no podían serlo.

–¿Cuál es su opinión sobre el tema económico y la decisión del Gobierno de acudir al FMI?

–Tengo una visión muy crítica en general, y no solamente sobre la crisis de los últimos días, el aumento del dólar y el pedido al FMI. Termina desencadenándose en eso por una sucesión de errores y malas políticas de hace rato. Es un gobierno que lejos del mejor equipo de los últimos 50 años que había prometido, realmente ha demostrado una impericia brutal. Si algo caracteriza al equipo económico es su mala praxis, no acertaron ni las metas que ellos mismos se proponían. Mintieron alevosamente, nos decían que las cosas estaban bien y les echaban la culpa a los demás, para terminar desde una posición de debilidad ir a buscar al FMI. Lo cierto es que las políticas de ajuste que el Fondo va a imponer se agregan a los ajustes que ya vienen produciendo y a las dificultades que el ciudadano común tenía ya antes para pagar las facturas de luz y gas, se va a volver directamente impagable. La caía del consumo, los salarios, los empleos, la situación es realmente preocupante.

–¿Qué es lo mas preocupante?

–Hay que mirar dos datos que son la radiografía de la doble Argentina. El Indec nos dijo hace dos semanas que los argentinos tienen 247 mil millones de dólares en el exterior, es escalofriante. y en el mismo momento el observatorio de la deuda social de la UCA que nos dice que mas de la mitad de los chicos son pobres, con un alto porcentaje que solo come en los comedores escolares, no tiene acceso a un dentista, a un médico. Toda esa plata que los argentinos tienen afuera, es plata que se fuga, que no se sabe donde está, es la plata que obviamente le falta a la otra Argentina.

–¿Incluye a los funcionarios del Gobierno?

–Este es un Gobierno en que sus funcionarios, especialmente del equipo económico, nos piden a todos los demás que hagamos el esfuerzo pero ellos siguen con su plata haciendo negocios afuera del país. Es una vergüenza. Dicen que no confían en el país y hace dos años y medio que gobiernan.

–¿Se puede hablar de errores en la política económica o es un plan prefijado?

–No creo que sean errores, es una política y un modelo que ellos sostienen. Pero si algo no tiene este gobierno es planificación económica, no hay rumbo. Pero si tienen una ideología conservadora clara y son las políticas que implementan.

–¿Qué opina sobre la propuesta de Carrió de dar propinas y changas a los pobres?

–El Gobierno adhiere a la teoría del derrame, entonces que los pobres esperen. La expresión mas clara de eso es Carrió. Dice que va a proponer un programa económico y después dice que hay que dar propinas y changas. Son los disparates de Carrio, pero ojo que ella hace mucho para distraer la atención, que se hable de eso, que todos los periodistas hablen de los disparates de Carrió y no de todo lo otro que pasa en el Argentina. Pero fuera de eso lo que expresa no es un desquicio que se le escapó, es lo que realmente piensa, porque tienen esa concepción de que a los pobres hay que darles planes, limosnas porque son pobres y no reconocerles sus derechos de ciudadanos.

–El PJ dice que hay 2019 ¿Y para el progresismo?

–Me preocupa mucho que frente a los desastres de este gobierno, la opción sea una mirada hacia atrás. Un peronismo unido del que hablan, primero es una construcción superestructural de algunos que piensan mas en si mismo y no en la gente. Es una foto que invita volver al pasado y eso es directamente funcional a que Macri siga. Frente a un gobierno conservador hay que tener una opción progresista, de centroizquierda, de izquierda democrática, una salida distinta. No hay que discutir si son los peronistas, los radicales o los PRO. Hay que discutir que proyecto de país al que uno quiere ir, discutir una política económica, modelo educativo, reforma tributaria.

–¿Quienes serían los integrantes de una opción progresista hoy en la Argentina?

–No me gusta hacer una cosa excluyente o expulsiva. No soy yo quienes están o quienes no están. Siento la comodidad de trabajar con Lifschitz, (Martín) Lousteau, Alfonsín y Massa, con (Daniel Arroyo), Vicky Donda, Cecilia Moreau, y muchos otros. Pero hay que saber escuchar por fuera de la política. La alternativa política que la Argentina necesita no es un rejunte de políticos. Es acompañar y expresar de otra manera a una transformación social y cultural, con la participación de mujeres y jóvenes, que se está dando afuera de la política y que no se si logramos interpretar. Pero me parece que hoy ese armado no va por lo partidario. Hay muchas personas que tiene que estar por fuera y dentro de las estructuras partidarias.

–Usted nombró integrantes del massismo. Sin embargo muchos dirigentes renovadores exploran y construyen la unidad del peronismo mas conservador ¿Donde cree que recalará Massa?

–Confío en Massa y en lo que yo hablo con él: la construcción de una alternativa que sea la contracara de lo que hay. Si se juntan por las mismas cosas con el escudo del PJ no le hace bien al país. Siempre está la ansiedad de quien se junta con quien, pero la verdad que esas fotos de dirigentes no le mueven el amperímetro a nadie. La sociedad está buscando otra cosa y nuevos liderazgos.

–Mencionó la participación de las mujeres en la transformación social y cultural. ¿Está acompañando a ese conglomerado que empuja en el Congreso la IVE?

–Todos los años que fui diputada firmé el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto legal, Seguro y Gratuito y estoy completamente de acuerdo con el proyecto que se está discutiendo. No estoy dándole una dedicación especial pero todos saben que acompaño, me invitaron a exponer en el Senado y voy a hacerlo. Y he tratado de estar y convencer diputados y hablar con gente, porque me parece que lo importante en estos tiempos es que el debate nos enriquezca para esclarecer opiniones. Si algo tuvo de bueno todo el debate es que dio vuelta posiciones y todos los que cambiaron posición lo hicieron a favor de la legalización (NdR: con algunas excepciones).