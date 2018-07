Mauricio Martínez se fue a Racing pero Central no se retira del mercado de pases. Por el contrario, los canayas evalúan realizar otra transfrencia para comprar los pases de los refuerzos apuntados por Edgardo Bauza. En la vidriera para ser negociados permanecen Washington Camacho y Federico Carrizo, pero no así Fernando Zampedri. Hoy se incorpora a préstamo el zaguero central Miguel Barbieri y se mantienen las expectativas para traer al volante Fabian Rinaudo.

Racing pagó un millón y medio de dólares a Central por la mitad del pase de Martínez y el dinero que llega desde Avellaneda se invertirá en refuerzos. Bauza quiere un volante central y traer opciones para jugadores que no recuperan su mejor versión, como Camacho y Carrizo. La prioridad es conseguir el pase de Rinaudo, sin dudas el mejor jugador que tiene Gimnasia y Esgrima de La Plata. Su cotización está valuada en dos millones de dólares. En primera instancia, desde Arroyito ofrecieron más de un millón de dólares y la cesión de algunos de los jugadores que está dispuesto desprenderse el Patón. Pero en La Plata fueron tajantes: Rinaudo sale dos millones de dólares.

Ante la insistencia de Bauza, Central no se retira de las conversaciones por Rinaudo. Pero la aspiración de que prosperen demandará de más días de negociaciones y de concretar una venta más. “Hoy a Rinaudo no lo podemos pagar, para traerlo será necesario vender otro jugador. Pero la negociación no esta caída ni mucho menos, llevará más días”, apuntó un colaborador de la dirigencia canaya.

Central también sacó de la vidriera a Zampedri. Al delantero el club ahora no lo quiere vender por menos de cuatro millones de dólares, en sintonía con el pedido de Bauza, quien se entusiasmó con las actuaciones del goleador en los amistosos pretemporada y ya no está dispuesto a desprenderse de su pase.

Según pudo saber este diario, los jugadores a vender son Camacho y Carrizo. Ambos no se muestran en buen nivel en los amistosos y tienen contratos que la tesorería vería con agrado despojarse. Pero será difícil encontrar clubes que quieren invertir en jugadores que vienen de un mal año deportivo. Y en Arroyito hay rumores de oferta del extranjero por Ruben que por ahora nadie admite.

Por lo pronto, se espera para esta mañana en la ciudad a Miguel Barbieri, proveniente de Racing, a préstamo en el marco de la venta de Martínez.