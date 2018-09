El 10 de agosto el Senado de la Nación impidió que el aborto legal, seguro y gratuito se convierta en ley y que avance el proyecto de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados/as de la Nación el 14 de junio. Los 38 senadores/as que votaron en contra y los dos que se abstuvieron no solo gatillaron contra la vida y la libertad de las mujeres y cuerpos gestantes, sino que, además, abrieron la puerta a una reacción conservadora organizada y global que está envalentonada y ahora va contra la Educación Sexual Integral (ESI) y la diversidad sexual.

Por eso, el 28 de septiembre, Día de Lucha por la Despenalización y Legalización del Aborto en América Latina y el Caribe, en las redes sociales se convoca con el hashtag #NiMuertasNiPresas #AbortoLegal #UnGritoGlobal para que en toda América Latina pueda ser legal, igual que en Cuba, Uruguay y la Ciudad Autónoma de México. El 28 de septiembre es el día elegido porque en Brasil, en esa fecha, se dictó la libertad de vientres y se derogó la esclavitud de las mujeres. La ciudadanía plena necesita del derecho a la salud, la vida y el goce.

En Argentina se convoca a una marcha, a las 17 horas, desde Congreso hasta Plaza de Mayo pero con una parada en el ex Ministerio de Salud porque la desjerarquización de la cartera de salud a mera Secretaría bajo la supervisión de la Ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley (que no apoyó la legalización como otrxs funcionarixs, diputadxs y senadorxs de Cambiemos) alerta sobre el retroceso en el cumplimiento de los abortos legales y las garantías presupuestarias para el reparto de anticonceptivos, retrovirales para personas con vih y capacitaciones en salud sexual y diversidad.

La educadora feminista Marta Alanis, fundadora e integrante de Católicas por el Derecho a Decidir e integrante de la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito plantea: “Es urgente no dejar la calle para demandar aborto legal. Siempre habrá una ventana de oportunidad si estamos movilizadas para que sea ley. Y hoy, con un contexto de crisis tremenda, tenemos que compartir agenda con los movimientos sociales para luchar por la justicia, la democracia, el Estado de derecho, el trabajo digno, contra la desigualdad y unir todas las fuerzas sin bajar nuestras banderas. El feminismo tiene que germinar y crecer en los más diversos movimientos para que caiga algún día el patriarcado”.

“Este 28 de septiembre seguimos en Campaña”, destaca Celeste Mac Dougall, activista de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Y apunta: “Salimos a la calle porque a la clandestinidad de nuestras voces no volvemos nunca más. No guardamos nuestros pañuelos porque en el hecho estético de los pañuelos anudados en las mochilas y carteras subyace una ética feminista. Porque nos vemos en la calle, nos reconocemos y podemos sentir que no estamos solas. Porque en América Latina nos hermana la lucha feminista por la libertad de nuestras cuerpos, de nuestras vidas, de nuestras decisiones. No nos van a parar”.

Por su parte, Nadia Mamaní, de Socorristas en Red- feministas que abortamos resalta: “Este 28 se septiembre nos encuentra una vez más exigiendo la despenalización y legalización del aborto, pero en un contexto en el que el feminismo creció, se difunde y se replica masivamente. Marchamos porque cuando una mujer o persona con capacidad de gestar toma la decisión de abortar nada la hará cambiar de parecer. Ni la ilegalidad, ni el Estado y sus leyes restrictivas lograrán disuadirla. Por eso como Red de Socorristas seguiremos acompañando esta decisión, porque maternar y abortar son decisiones legítimas, porque sabemos que un aborto con medicamentos es una práctica segura cuando sabes cómo hacerlo y no estas sola.Marchamos en todo el país por el aborto legal, libre, cuidado y feminista”.

Desde Lago Puelo, Chubut, Andrea Gonzalez integra Socorro Rosa Comarca Andina y enfatiza: “Este 28 hay que salir a la calle porque es necesario expandir la sensibilidad social despenalizadora que hemos sabido construir en las camas, en las casas, en las plazas, en las escuelas, en las mesas familiares, en los sindicatos, en las escuelas. Se ha motorizado un activismo intergeneracional que nos muestra que a 1920 no volvemos nunca más”.

Mientras que la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir lanzo un recursero (con más de 400 centros de salud y hospitales nacionales donde se respeta el derecho a los abortos legales ya ratificados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación) con la consigna #ContásConNosotrxs. El médico Sebastián Crespo, integrante de la Red, recomienda: “Si tenés un embarazo que no deseado, si estás pensando en abortar, si querés solicitar una interrupción legal del embarazo por causales, contas con nosotrxs”. Y la médica Estefanía Cioffi, de la Red y articuladora con la Campaña, subraya: “Queremos que el sistema de salud sea parte de la solución y no del problema, nosotrxs proponemos acompañamientos desde el amor, a conciencia, con profesionalismo y, sobre todo, con la sororidad que este feminismo nos ha dado”.

La calle es el punto de reunión del feminismo y la bandera donde se alza el derecho a decidir y la preparación para seguir dando la batalla por una nueva ley. Por otro lado, los centros de salud amigables o feministas frendly son una estrategia para saber a dónde ir mientras el oscurantismo intenta frenar un derecho irrefrenable y las Socorristas en Red una articulación para estar juntas y no retroceder con todo lo ganado.

