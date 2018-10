"No importa lo que diga el PRO, vamos a avanzar con el juicio político a Garavano", señaló la diputada de la Coalición Cívica Marcela Campagnoli, y de ese modo salió al cruce de la declaraciones de los diputados de Cambiemos Daniel Lipovetzky y Pablo Tonelli, quienes se expresaron en contra de la destitución del ministro.

Tonelli había criticado a Elisa Carrió en su avanzada contra el ministro, diciendo que "es una exageración el pedido de juicio a Garavano".

Al tiempo que se espera que hoy Elisa Carrió presente el proyecto de juicio político contra el ministro Germán Garavano en la Cámara de Diputados, Campagnoli afirmó que "Garavano no puede seguir siendo Ministro de Justicia, no nos importa que el oficialismo no acompañe".

En diálogo con el programa Crónica Anunciada, por El Destape Radio, la diputada de Carrió señaló que "llamar la atención está muy bueno, probablemente no avance el juicio político contra Garavano, pero es necesario mostrar las diferencias". Y en respuesta a Tonelli, afirmó: ”A veces las exageraciones son necesarias para ratificar el rumbo”.