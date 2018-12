Una señal finalmente ganó la calle. La campaña primaveral de la AM 750 de llevar la radio a cada esquina de la Ciudad de Buenos Aires y del Conurbano Bonaerense culminará hoy, con una programación especial que comenzará a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 18. El cierre de la gira radiofónica será en Parque Centenario (Leopoldo Marechal y Avenida Díaz Vélez), lugar votado por los oyentes para hacer la gran fiesta de fin de año de la 750, la emisora perteneciente al Grupo Octubre. Durante la jornada de celebración, los oyentes que se acerquen al Estudio de Radio Móvil de la emisora con mayor crecimiento de la AM no sólo disfrutarán de la compañía de los y las conductoras de toda la programación de la 750, sino que además participarán de distintos sorteos y de shows en vivo de diversos artistas. Ignacio Copani, La Chicana y Adriana Varela, acompañada de su hijo y guitarrista Rafael, serán algunos de los músicos que le podrán sonidos y color a una jornada que culminará con el sorteo de un auto 0 km.

Fiesta anticipada de fin de año de la radio con sus oyentes, la movida de hoy comenzará a las 10, cuando el equipo de La primera página, el ciclo que conduce Gisela Marziotta, inaugure la programación especial. A lo largo del día, los animadores habituales del aire de los sábados de la emisora, como Pablo Marchetti y María Rosi Gallo (Jóvenes de ayer) y Eduardo Fabregat y Marisú Papaleo (Rebeldes, soñadores y fugitivos), se vestirán de anfitriones del resto de los y las conductoras de la 750, que pasarán por el camión para charlar, reírse y reflexionar sin agenda previa. Federica Pais, Valmiro Mainetti y Pancho Muñoz serán los primeros en subirse a un camión que en distintos momentos recibirá a Víctor Hugo Morales, Gustavo Campana, Bernarda Llorente, Claudio Villarruel, Any Ventura, Hugo Paredero, Gonzalo Bonadeo, Alejandro Dolina, Carlos Ulanovsky, Liliana Hendel, Rep, Eduardo Aliverti, Eduardo Caimi y Martín Piqué, entre otras figuras de la radio.

La programación especial tendrá por los menos cuatro shows en vivo. El primero será al mediodía, con la presentación de Ignacio Copani. A las 13.30 será el turno de la música de Dolores Solá y Acho Estol, los líderes de La Chicana. Gillespi aterrizará a las 15 para hacer de las suyas con su trompeta, mientras que a las 17 Adriana Varela y Rafael Varela cerrarán la jornada musical. La programación contará con sorteos durante cada hora entre los presentes, coronándose con el gran sorteo del auto 0 km a las 17.50.

El slogan de la campaña “Una señal gana la calle” terminó haciéndose realidad a lo largo de toda la primavera. Todos los programas de la AM 750 pudieron recorrer distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, acercándose a sus oyentes desde el Estudio móvil. La feria de Mataderos, Parque Centenario, Parque Las Heras, Villa Lugano, la Facultad de Derecho, el Parque de la memoria, el Mercado de Pulgas, Caminito, Congreso, el Obelisco, el Teatro El Picadero, el Autódromo de Buenos Aires y las estaciones de Constitución, Once, Retiro y Flores fueron algunos de los lugares de la Ciudad desde donde la emisora transmitió su programación. En el conurbano, la 750 también estuvo presente en las universidades nacionales de Lanús y de San Martín, así como en la Feria del Libro de Berazategui y el Festival Berazategui Rock. Una gira radiofónica que además les brindó a los oyentes que se acercaron al Estudio Móvil participar de sorteos y presenciar distintos shows musicales. El cierre de la gira de la AM 750 sólo será momentánea: la emisora planea una gira veraniega que tendrá escala en Mar del Plata, cuando el 7 de enero comience sus transmisiones desde Playa Varese.