Aunque con matices, los principales dirigentes de la oposición salieron a respaldar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que ayer declaró inconstitucional el índice que utiliza la Anses para actualizar los haberes jubilatorios. La primera reacción fue la de los diputados nacionales del FpV-PJ, que exigieron que el presidente Mauricio Macri incluya la discusión sobre el índice de actualización de jubilaciones y pensiones en el temario de las sesiones extraordinarias, con el fin de hacer efectiva la sentencia. Pese a haber votado la ley de Reparación Histórica junto al oficialismo, a través de una carta abierta, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, cuestionó al Gobierno y consideró que la resolución del máximo tribunal fue “un pequeño gran paso”. “El Gobierno eligió el camino equivocado. El de ajustar donde más duele, en nuestros abuelos. Estoy seguro que hay otro camino. Hay una alternativa para que vivan mejor”, lanzó.

“Mi pedido es que el presidente, que definió un temario que debe ser importante para él, incorpore un tema tan sensible como es el ingreso de cientos de miles de jubilados”, señaló el titular del bloque del FpV-PJ en la Cámara baja, Agustín Rossi, tras el fallo. En ese sentido, planteó en la sesión especial una cuestión de privilegio para solicitar que se haga efectivo lo establecido en la sentencia, es decir, que el Congreso de la Nación fije el índice para la actualización de los salarios para el cálculo del haber inicial jubilatorio en favor de quienes deben computar algún período comprendido entre 1991-2008. Además, resaltó que en el veredicto “queda demostrado el carácter regresivo de la ley de Reparación Histórica, ya que quienes se acogieron voluntariamente, quedarían fuera de los alcances de este fallo”, y agregó: “La Corte ya dio una parte de la respuesta, la otra parte la tiene que dar el Congreso, que no puede mirar para otro lado en este tema”. “Es imperioso que este Congreso, además de asumir la agenda de algunos, asuma la agenda del conjunto de la sociedad. La llamada reparación histórica fue sancionada a espaldas de la gente, tenemos la posibilidad de rectificarnos”, sentenció, en relación a la norma aprobada en 2016.

Por su parte, Massa celebró la decisión de la Corte Suprema y dejó algunas declaraciones con tono electoral. “Hoy la Corte dio un pequeño gran paso: reconocer a los jubilados un mejor sistema para el cálculo de jubilaciones. Pero no alcanza”, dijo, al tiempo que aseguró que “con Mirta (Tundis) y Diego (Bossio) vamos a trabajar para que tengan la jubilación que se merecen y la atención de salud que quieren”. Además, el ex diputado hizo referencia a su paso por la dirección de la Anses, entre 2002 y 2007. “Trabajé seis años con los jubilados. Me tocó anunciar 14 aumentos, jubilar a 2 millones que no tenían su jubilación, pagar 100 mil reclamos y permitir que nuestros abuelos se jubilen por internet”, escribió en una carta en la que se dirigió directamente a los adultos mayores: “Sé que están tristes, que se les hace difícil poder tener los remedios, que hay clínicas que los tratan mal, que quieren vivir dignamente”, señaló. Inmediatamente, dirigentes de otras fuerzas políticas cuestionaron sus declaraciones y recordaron el apoyo que los legisladores del Frente Renovador –incluido el propio Massa– brindaron a la ley de Reparación Histórica.

Al respecto, la legisladora porteña del PTS-FIT Myriam Bregman ironizó en Twitter: “Cuánto caradura festejando el fallo de la Corte Suprema sobre los jubilados después de haber votado las leyes contra ellos”.

También desde el Partido Justicialista bonaerense que preside Fernando Gray celebraron el fallo y, a través de un comunicado, manifestaron que “al cumplirse un año de la reforma previsional que terminó recortando aún más el poder adquisitivo de nuestros mayores, el pronunciamiento de la Corte les devuelve una parte de lo que les pertenece”.