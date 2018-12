Una ilustración y una biografía por día. El calendario de adviento Computer of One’s Own visibiliza a las pioneras de la computación con historias de sus vidas y obras, haciendo un esfuerzo por escarbar en biografías que casi no existen en la red.

Es que Wikipedia, reflejando la vida misma, no tiene en cuenta a las mujeres en general y a las científicas en particular. Sólo el 17 por ciento de las biografías las contempla, aunque para las damas de la computación el porcentaje es mucho peor.

Escarbando el poco material que ofrece internet, tres uruguayos decidieron comenzar con este apasionante proyecto. Florencia Grattarola es bióloga y desde hace algunos años vive en el Reino Unido; Álvaro Videla es programador y vive en Suiza, Sebastián Navas es dibujante y vive en Uruguay. Los tres, apasionados por la computación, la ciencia y el feminismo, se embarcaron en este trabajo a distancia que desean culmine con un libro recopilando todo lo que han logrado hasta ahora: la historia de 24 pioneras, pero saben que hay mucho más por visibilizar.

Algo recurrente con las mujeres pioneras del mundo que durante décadas –y siglos– fueron invisibilizadas en sus respectivos trabajos y profesiones. Claro que hoy Ada Lovelace es conocida como la creadora de la programación a nivel mundial, Grace Hopper como la madre del lenguaje Cobol y del primer lenguaje de programación y la gran Dorothy Vaughn, primera afroamericana en la NASA y creadora del lenguaje Fortran, retratada en la película Talentos ocultos.

“Investigamos buscando papers, entrevistas, artículos online, Wikipedia, libros escritos por ella, viejas revistas de juegos, etcétera. La idea es mostrar anécdotas interesantes que pinten la vida de las pioneras y su carácter, y no simplemente repetir lo que ya se encuentra online por ahí” dice Videla, aficionado a la historia de la programación y de las mujeres que hicieron historia en ella.

Otra de las motivaciones del calendario es el lugar común que indica que la programación no es un sitio para mujeres: “Una gran mentira, ya que como hemos ido mostrando este mes, muchas de las pioneras de técnicas esenciales han sido mujeres. Por eso invité a Sebastián para retratarlas y a Florencia, porque ella escribe páginas de Wikipedia sobre mujeres científicas uruguayas que no son tan conocidas, a pesar de sus logros increíbles”, ilustra Videla.

Como el calendario consta de 24 posibilidades, hubo que elegir una mujer por región o país. La argentina Verónica Dahl, de 57 años, acaba de salir publicada. Ella es la madre fundadora de la Programación Lógica: “Como si esto no fuera suficiente, no se detuvo en una disciplina, sino que cultivó una asombrosa carrera multidisciplinaria que comenzó con el procesamiento del lenguaje y las gramáticas lógicas, y entró en áreas inesperadas de la biología molecular computacional, la tecnología de Internet y el razonamiento basado en restricciones” dice la biografía publicada de la mujer que se recibió en la UBA en 1974 y que emigró a Francia en la dictadura, luego que una de sus amigas de la infancia fuera ametrallada por la junta militar. Su libro Logic grammars fue citado como uno de los recursos principales para descifrar el genoma humano.

Esta semana saldrá publicada la uruguaya Ida Holz y acaba de salir a la luz Margaret Hamilton, conocida por una foto donde posa junto a su pila de código escrito en papel: miden lo mismo. Fue galardonada –tardíamente– y LEGO la incluyó en su colección “Mujeres en la NASA”, recreando, justamente, esa foto.

“Para escribir novelas, una mujer debe tener dinero y un cuarto propio” decía Virginia Wolf en Un cuarto propio, el libro que en 1929 intentaba responder por qué había tan pocas plumas femeninas. Noventa años después, A Computer of One’s Own, plantea la misma pregunta. Mujeres hay, pero se las ve.

Se puede leer sobre las 24 pioneras en https://medium.com/a-computer-of-ones-own