En el marco del plan de lucha de la Multisectorial contra los Tarifazos, organizaciones sociales, gremiales y políticas marcharán hoy desde la Plaza San Martín hacia el Monumento Nacional a la Bandera para rechazar los aumentos de tarifas, los despidos y el ajuste. Siete mujeres serán las encargadas de leer un documento en el que pedirán al gobierno nacional un cambio del rumbo económico. También harán un fuerte reclamo a la CGT nacional para llamar a un paro. "Convocamos al ciudadano de a pie, y para aquel que no se siente representado por nadie éste es un ámbito concreto de representación, donde muchas organizaciones sindicales han dejado por estos días reivindicaciones particulares para pensar en un no a los tarifazos, no a los despidos y no al hambre", dijo Juan Milito, titular de los Almaceneros y uno de los referentes de la Multisectorial. Planteado como una continuidad de la Marcha de las Antorchas realizada el pasado del 17 de enero, que convocó a miles de personas, los organizadores invitan a participar de la movilización de esta tarde con banderas celestes y blancas. "Estamos convencidos de que la forma de cambiar este modelo económico es ganando las calles", apuntó Milito.

Los organizadores realizaron ayer una conferencia de prensa en la sede del Centro Unión Almaceneros de la que participaron, entre otros, el titular de Apyme, Juan José Sisca, el dirigente de la CCC, Eduardo Delmonte, la titular de Amsafé provincial, Sonia Alesso, el secretario General de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, el titular de los Trabajadores Municipales, Antonio Ratner, el dirigente mercantil, Juan Gómez, y el secretario General del Sindicato de Prensa Rosario, Edgardo Carmona. Durante el encuentro brindaron algunos detalles de la marcha. La convocatoria es a las 18 en la Plaza San Martín, y desde allí las columnas movilizarán por calle Córdoba hacia Paraguay, San Luis, Buenos Aires, hasta llegar al Monumento.

Milito: "Llamamos a la gente de a pie a sumarse a esta marcha para transformar la bronca individual en protesta colectiva".

"Quisimos enfatizar la madurez de las organizaciones sindicales, sobretodo, que han dejado por estos días sus reclamos parciales, que son muy importantes, para pasar al reclamo colectivo de la sociedad que nos corta transversalmente, que son los tarifazos y los despidos", dijo Milito. "Por eso llamamos a los ciudadanos de a pie que están pidiendo un escenario, un lugar donde el reclamo pueda hacerse fuera de lo tradicional, a que se sumen a esta marcha que será el lugar propicio para transformar una bronca individual en una protesta colectiva", agregó.

Carmona, en tanto, destacó "la voluntad de construcción de un frente común de unidad, donde el pueblo demuestre quiénes son los dirigentes que se hacen cargo de esta problemática y de luchar contra este plan económico que genera desocupación, hambre y problemas con nuestros jubilados, con la salud, la ciencia y la educación, con cientos de temas donde el gobierno ha prometido una cosa y ha hecho otra". Además, el titular del SPR reclamó a la CGT nacional "que se ponga a la altura de las circunstancias y genere una medida contundente, un paro nacional para seguir escalando en esta resistencia de este modelo económico que deja afuera al pueblo argentino".

Los organizadores adelantaron que en la marcha de esta tarde gritarán "bien fuerte, en el mismo lugar y mismo día que Belgrano jurara la bandera, en la misma ciudad que hace 50 años hiciera el Rosariazo, que todos juntos vamos a derrotar el ajuste, los despidos y el tarifazo". También manifestarán su rechazo a la reforma laboral y previsional, y ratificarán la defensa del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, de las empresas públicas en manos del Estado, de la industria nacional, de la salud y educación, y exigirán una respuesta concreta a la Emergencia Social y Alimentaria.

Habrá fuertes críticas a los tres niveles del Estado porque, según consideraron los organizadores de la movilización, "han optado por descargar los tarifazos sobre las espaldas del pueblo, negando cualquier posibilidad de obtener recursos de los sectores concentrados de la economía". Desde la Multisectorial contra los Tarifazos precisaron que desde diciembre de 2015 el agua subió un 350%, el gas 3.700%, la luz 750%, y el colectivo 300%, porcentajes que están "muy por encima" de lo que aumentaron los salarios.