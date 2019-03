El jueves 7 OnDirecTV (canal 201 & 1201 HD de DirecTV) pondrá en pantalla dos especiales sobre la revolución cultural y musical de los 60 en Inglaterra. A las 21 podrá verse el documental My generation, narrado por Michael Caine, crónica de la revolución cultural que tuvo lugar en la década de 1960 en Inglaterra y que incluye entrevistas a Paul McCartney, Twiggy y Roger Daltrey, entre otros. A las 22.30, será el turno de The Beatles: Made on Merseyside, que narra la historia de la mítica banda de rock y sus orígenes en la década de 1960 en Liverpool, con testimonios exclusivos y material de archivo. Los entrevistados discuten las primeras apariciones en vivo de la banda y las personalidades de John, Paul, George y Ringo.