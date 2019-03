Cuando se le consulta a Daniel Fanego cómo analiza la política cultural del macrismo, expresa: “¿Cuál?”. Y lo argumenta: “Tal vez sean conscientes del poco predicamento que puedan tener sus ideas o sus iniciativas en el mundo de la cultura, del teatro, de la música y se ven impotentes ante esa situación, pero no creo que tengan una intención cultural de ningún tipo”. El actor señala que lo que ocurre dentro de la alianza gobernante “es de una gran superficialidad en cuanto a lo que cultura se refiere”.

–¿Qué es lo que más te duele de este momento social y político?

–La gente que lo votó. El macrismo no me duele tanto como saber que hay una porción importante de la población que eligió esto. Me duele y no porque crea que la gente tenga que estar pensando lo mismo. Creo en la diversidad, me parece que la diversidad enriquece muchísimo, pero que alguien que pueda elegir algo que nos está haciendo tanto daño a todos y a todas... Yo creo que todo este daño que ha hecho este gobierno desde que asumió hasta el día de hoy y que va a seguir haciendo hasta que se vaya del poder sirva para que aquellos que eligieron esto realmente revisen su posición y puedan reflexionar. No digo que elijan lo que elijo yo, pero que puedan reflexionar. Esto no le hace bien a nadie: la falta de trabajo, el endeudamiento sin límite, la fuga de capitales, la represión a los trabajadores, el desprecio por lo público. Yo espero que la gente que eligió esto pueda reflexionar.