Jair Bolsonaro no salió ileso de su primer carnaval en la presidencia de Brasil, país donde esta celebración es una "institución" popular: criticó por Twitter a Caetano Veloso y Daniela Mercury y publicó una video escatológico para repudiar las comparsas callejeras, en muchas de las cuales fue insultado por multitudes.

El ex capitán del Ejército cerró anoche el feriado de carnaval con un video de dos hombres haciendo poses sexuales en una comparsa callejera o 'bloco de rua': uno de ellos pasaba la mano por el ano y otro orinaba en su cabeza. "No me siento cómodo en mostrar esto, pero quiero mostrar la verdad, en esto se han convertido muchas comparsas callejeras, saquen sus conclusiones", dijo Bolsonaro.

Hoy Bolsonaro tuiteó una llamativa pregunta. “¿Qué es golden shower?”, preguntó en su cuenta tras las miles de respuestas que había recibido su video con la práctica sexual llamada "lluvia dorada", que consiste en orinar sobre otra persona.

Durante el feriado de ayer, el Presidente apeló a Twitter para dedicarse a responder a usuarios de Internet críticos, horas después de que su nombre fue motivo de insultos en por lo menos 27 comparsas en Río de Janeiro, Sao Paulo, Belo Horizonte, Salvador y Recife.

El diario Folha de Sao Paulo contabilizó cinco publicaciones de Bolsonaro en espacio de una hora y dijo que el video que publicó le puede acarrear sanciones por parte de la empresa estadounidense Twitter.

El primer mandatario y las acusaciones de usar testaferros de sus hijos para sostenerse por 20 años en la vida política marcaron el tono de muchos desfiles con personas vestidas de naranja. En Brasil se les dice 'laranja' a los testaferros.

En el sambódromo de Río de Janeiro, por ejemplo, hubo gritos y mensajes contra Bolsonaro durante el desfile de las escuelas de samba Mangueira y Paraíso de Tuiutí. La primera evocó a los "héroes olvidados" de Brasil y puso entre los asesinos de la historia del país a los dictadores que reivindica Bolsonaro y al patrono del Ejército, el Duque de Caxias, sindicado como genocida en la Guerra de la Triple Alianza. Tuiutí hizo referencias a la trayectoria de Lula y parte del sambódromo cantó a favor de "Lula libre".

El fin de semana de Carnaval, Bolsonaro se dedicó también a criticar a dos pesos pesados del arte popular, como Daniela Mercury y Caetano Veloso. Ambos hicieron una marcha de Carnaval este año para criticar la ola conservadora en el país con la llegada al gobierno del ex capitán, célebre por sus dichos homofóbicos y racistas.

Bolsonaro les respondió con un post en el que dice que no aplicará más la Ley Rouanet, un sistema de incentivos a la cultura al cual el presidente prometió modificar durante su campaña.