La Corte Suprema desestimó un recurso de Cristina Fernández de Kirchner contra el procesamiento con prisión preventiva en la causa por el Memorandum con Irán. El máximo tribunal también rechazó un planteo similar de Oscar Parrilli dictado por encubrimiento agravado.

La ex mandataria y el ex titular de la AFI recurrieron a la Corte luego que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazara los recursos contra la confirmación de sus procesamientos. En el caso de Parrilli, es sin prisión preventiva. Ante la negativa de la Sala IV, la actual senadora y Parrilli optaron por los recursos de queja ante la Corte.

“El recurso extraordinario, cuya denegación motivó esta queja, no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal”, dice la sentencia firmada por el presidente Carlos Rosenkrantz, y los ministros Elena Highton, Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

En diciembre de 2017, Bonadio había procesado a Fernández de Kirchner con prisión preventiva y un embargo de 50 millones de pesos. Cuatro días más tarde, la líder de Unidad Ciudadana asumió como senadora. Bonadio también procesó y embargó a Parrilli, el fallecido ex canciller Héctor Timerman y el ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini.

Además, el magistrado procesó al diputado Andrés Larroque, el dirigente social Luis D’Elía, la ex Procuradora del Tesoro de la Nación Angelina Abbona, y el líder de la organización Quebracho, Fernando Esteche, entre otros. Tres meses más tarde, y luego de resistir planteos de recusación, el juez elevó la causa a juicio oral y público. Timerman, gravemente enfermo, fue beneficiado con arresto domiciliario, mientras que la detención de CFK quedó supeditada a un proceso de desafuero del Senado, que no prosperó.

La causa espera su juicio a cargo del Tribunal Oral Federal Nº 8. El origen está en la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman, quien denunció a Cristina de utilizar el memorándum con Irán para encubrir el atentado de la AMIA, que el 18 de julio de 1994 se cobró 85 víctimas. La Cámara de Casación abrió la causa luego que el juez Daniel Rafecas desestimara la denuncia de Nisman.

Casi al mismo tiempo en que se conoció la decisión del máximo tribunal la ex presidenta se refirió al funcionamiento de la Justicia y aludió al caso del fiscal Carlos Stornelli. "Siempre recusé a Bonadío y siempre me presenté en absolutamente todas las causas -sin fueros primero y con ellos después-, pese a no ser judiciables algunas -dólar futuro y memorándum- y carecer de pruebas en mi contra las otras". Agregó que “sin embargo, se pidió mi desafuero, mis domicilios fueron allanados y cuadros y objetos personales secuestrados"; y comparó: “Hoy Stornelli decidió no presentarse a prestar declaración indagatoria en el proceso judicial en el que está acusado, junto a otros, de formar parte de una asociación ilícita por extorsión y espionaje ilegal en la causa de las fotocopias de los cuadernos, en la que él es fiscal”.