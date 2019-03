Tras conocerse la noticia de que la hija de la ex presidenta Cristina Kirchner sufre un problema de salud por el que está siendo tratada en Cuba, en las redes sociales los usuarios enviaron sus mensajes de apoyo con el hashtag #FuerzaFlorencia. Según el video publicado por la ex mandataria, Florencia sufre “severos problemas de salud” fruto de “la persecución feroz a la que fue sometida”. Lo único que dijo CFK sobre la salud de su hija es que “por la patología que padece no puede permanecer sentada ni de pie por períodos prolongados de tiempo”.

