1990 NOCHES EN FELIZA

Continúa en su 5º temporada la biopic teatral escrita y dirigida por Peter Pank y protagonizada por Emiliano Figueredo, basada en hechos y personajes reales de las noches de la década del 90, enfundadas en las mostras, el sexo, el uno a uno, las drags, las drogas, los boliches icónicos como Ave Porco, Bolivia, Bunker o el Dorado, la pizza con champagne y la constante presencia vampírica de las locas inmortales que habitaron esas largas noches, ahora concentradas en un unipersonal cargado de historias y anécdotas, con entrada a la gorra.

Sábado 23 de marzo a las 23.55 en la sala Chavela, primer piso de Feliza, Av. Córdoba 3271.

DANI UMPI PRESENTA LECHIGUANAS

El ícono queer, cantante, artista visual y escritor uruguayo vuelve este viernes a los escenarios y pistas de baile porteñas para presentar su último disco, habitado por ocho canciones que inauguran la nueva etapa de un Dani Umpi cargado de electricidad, vanguardia y oscuridad pop, tal como lo demuestran melodías como No podrás, Tebas, Lucifera o el track homónimo que bautiza el disco en plural. Además de su más reciente trabajo sonarán también canciones de Mormazo, Dramática, Hijo Único y muchos otros clásicos sumados a unas cuantas sorpresas. Artista Invitada: Kobra Kei. El baile estará a cargo de Carisma y Agustín Ceretti.

Viernes 22 de marzo a las 20.30 en Xirgu Espacio Untref, Chacabuco 875.

FIESTAS

Fun Fun. Edición internacional de la fiesta de DJs Pareja junto a los creadores y residentes de las famosas fiestas MOO de Río De Janeiro: Diogo Reis y Badenov. Viernes 22 de marzo a las 23.55 en The Shamrock Bar & Basement Club, Rodríguez Peña 1220.

Fiesta Turbo. Pista a puro tech-house, house clásico, pop marica y beats para voguear con DJ Rotpando y DJ Ana Logue. Invitada especial: Triana Pujol, de Internacional bailable. Hosts y performers: Sónica Satana, Nube Nube y Tian Aviardi. Batalla de Voguing con todos los estilos de vogueo: New way, Old way, Femme y fusión. Sábado 23 de marzo a las 23.55 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

African Bitz. Vuelve la fiesta para difundir la cultura afrodescendiente. En la primera edición del año se presentan Badóh Negro, Son del Arroyo y Fred Johnson a.k.a. Country Pekin. Además, DJ set de Don Plok y VJ Lula Delcraneo. Sábado 23 de marzo a las 23 en Teatro El Refugio de Banfield, Maipú 540, Banfield.

FESTIVALES

Vacaciones Permanentes, Vol I. Tocan Lxs Rusxs HDP, Zero Kill, Rocco Posca, Naomi Preizler, La Femme D’Argent, Todo el verano, Simón Svasemberg y Bruno Albano. Live set de Naila Borensztein y VJ set de Tobías Mihura. Perfo de La chica de Fuego: Vixt Greenville y fotografías por Florencia Romero, Jordi Kosoy, Gonzalo Resti, Matías Chahbenderian y Belén Asad. Viernes 22 de marzo desde las 20 en La Confitería, Av. Federico Lacroze 2963.

Lo personal es político, vol. IX. Edición Fetish del ciclo de arte y erotismo disidente. Conversatorio por Kinky Vibe, cooperativa sobre salud sexual, placer, género y fetichismo. Presentación de Si mojás me enciendo por Sukermercado y expo fotográfica de Irushian, Alequing y Distracción. Arte gráfico, perfomances, DJs y más. Viernes 22 de marzo a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

CINE

CinemaCake. El ciclo de cine queer proyecta a las 22 el cortometraje ESC, de Mariana Luz, y a las 22:30 Beach Rats, la película de Eliza Hittman sobre un adolescente de Brooklyn, un verano horrible, pequeños crímenes y el arte de la seducción a hombres mayores por internet. Viernes 22 de marzo a las 22 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

IRIX. El ciclo de cine de mujeres cineastas proyecta los films Chike y Be Girl, de la realizadora Lucía Ravanelli Clot, quien al finalizar las películas estará presente para una entrevista abierta en vivo. Jueves 28 de marzo a las 20.30 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

Las Hijas del Sodero. Espectáculo poético, musical y performático de La Mhoris y Tamara Salto, que se conocieron en la sala de electroshock de un neuropsiquiátrico y al salir, inspiradas por Batato, Urdapilleta y Tortonese, comenzaron a hacer reuniones de poesía en casas de amigas. Sábado 23 de marzo a las 23.59 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Varieté Degenerada. Shows, teatro, clown y más, con dirección de Leticia Torres y la presencia de Vida Morant, Paula Zelis, Adriana Etchegaray, Sonia Martínez, Victoria Páez y muchas más. Participación especial de Matilde Sarramone Torres y Valentina Benegas. Miércoles 27 de marzo a las 21 en Auditorio Kraft, Florida 681.

Aire Fuego. Espectáculo de canciones y poemas con la participación de Thelma Viral y Francisco Pesqueira, música en vivo por Pepo Lapouble y dirección de Emiliano Samar. Jueves a las 20.30 en el Teatro Maipo, Esmeralda 443.

TERTULIAS

Lesbodramas animados de ayer y hoy. Encuentro con micrófono abierto para leer los poemas escritos a la princesa multicolor que desearías invitar a tu castillo. Además, Lucrecia Carril calienta la noche con su poesía erótica, Nay y la música de Lelé Rock. Jueves 28 de marzo a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Dragas políticas. Ciclo de entrevistas a las Reinas del Under para revalorizar el lugar Drag en las luchas lgbtiq. Conducen Charlee Espinosa y Dixie Valentine. Invitadas: Tasha Pride, Regia y Emily Mayer. Domingo 24 de marzo a las 20 en Maricafé, Honduras 4096.

El cuerpo expresivo. 5º edición del ciclo de poesía erótica organizado por Tomás Litta para reunir lo poético, lo musical y lo visual en un mismo espacio. Poesías por Patricia González López, Javier Roldán, Florencia Piedrabuena, Morgana Streiff, Marfa Monotributo y Juan Coronel. Música por Zabo & Mecha. Feria de Kinky Vibe y Carolo. Viernes 22 de marzo a las 21 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

La Nave Abnormal. 6° edición del ciclo junto a expos de Jorgelina López, Florencia Di Nello y Cam Ph. Lecturas de Maite Esquerré, Lu Noise y María Magdalena. Músicas invitadas: Beba León & Emilce Luz y Florencia Albarracín. Sábado 23 de marzo a las 21 en Espacio 33, Treinta y tres orientales 1119.

Ora-culo! Noche de tarot y consultas por la Host Drag Dixie Valentine y el tarotista de la casa Lu.Xenne. LLevá tu consulta. Cena, tragos y esoterismo. Sábado 23 de marzo a las 22 en Maricafé, Honduras 4096.

Jueves de lectura. Filosofía desde las alcantarillas invita a la lectura de La brujería capitalista, de Stengers y Pignard. Encuentro para leer y reflexionar colectivamente sin necesidad de asistencia regular ni conocimientos previos. Jueves 28 de marzo a las 19 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

RADIO

Palpitando Poesía. Ciclo y programa en vivo con micrófono abierto e invitades especiales. Conducen: Ivana Szac y Luis Pabón. Sábado 23 de marzo de 18 a 21 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

RECITALES

MoLes! Toca en vivo la banda de cumbia feminista integrada por Mercedes Lescano y Alejandra Moro, con entrada libre y gratuita. Viernes 22 de marzo a las 23.59 en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379.

Piano Matria. En el marco de la muestra “Para todes, tode”, se presentan Nora Sarmoria, Lilian Saba, Gabriela Bernasconi y Nancy Stork en una unión de mujeres pianistas con estilos totalmente diversos para dar conciertos de composiciones propias. Viernes 22 de marzo a las 21 en Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

Gabriel Lazo. Se presenta en vivo para adelantar material de su próximo disco Confesiones de un Angel. Sábado 23 de marzo a las 21 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Fok Electrochongo. Se viene el gran show del año con un repertorio de clásicos que promete más de una hora de temazos bailables sin pausa. DJ set previo por Fabián Jara. Sábado 23 de marzo a las 23.59 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TALLERES

Teoría Travesti Latinoamericana. Dentro del ciclo “Cerca de la Revolución. Arte, feminismo y pensamiento queer”, se realizará el taller a cargo de Marlene Wayar, psicóloga social, activista trans, periodista y escritora. Un espacio de reflexión y crítica a partir de los interrogantes: ¿qué nos pueden aportar desde lo Travesti los cuerpos y sus prácticas? ¿Podremos sumarnos desde nuestras experiencias a una construcción colectiva de nuevos cuerpos teóricos que guíen en nuestra creatividad y políticas cotidianas? Martes 26 de marzo a las 18 en el Aula 1 del Área Transdepartamental de Crítica de Artes - UNA, Bartolomé Mitre 1869, 3er. piso, con entrada libre y gratuita.

Taller de cuento. Dictado por el escritor y periodista Pablo Pérez, los martes de 20 a 22 en el Centro Cultural Ricardo Rojas, Tucumán 3035. Ocho encuentros, comenzando el 9 de abril. Inscripción online en rojas.uba.ar.

Género y televisión. Taller de guion dictado por Gabriela Elena, con el objetivo de desarrollar un guion que impacte en la realidad socio-política actual, interrogándose sobre roles, temáticas y recursos: ¿Cómo son hoy las y los protagonistas que pueden generar un cambio de conciencia en el público? Inicia en abril, los jueves de 18 a 20. Cursos gratuitos con inscripción previa en Argentores, Juncal 1825 o llamando al 2150-1700, int. 742.

LIBROS

#YoQuieroVerUnTren. Presentación del libro de Diego Tedeschi Loisa con poemas y relatos compartidos con otras plumas sobre el amor, la nostalgia y la pasión. Viernes 22 de marzo a las 20.30 en Terapia Resto Bar Cultural, Hipólito Yrigoyen 3235.

Danza Integradora. Se presenta el libro de Susana González Gonz, fundadora y directora del Grupo Alma Compañía de Danza Integradora, primera en el país en la modalidad de la danza inclusiva. Miércoles 27 de marzo a las 19 en Auditorio Kraft, Florida 681.

FERIA

Perra #1. Feria transfeminista y vegana con comidas, barra de tragos y los productos de Natural Born Vegan, V de Veganza, Me Haces Mucha Palta y más. Cosmética de Anima Esencia y Merakibambu, Sex Shop de Marsha, indumentaria de Perra, Veggie Rules, Sisters Rabal, Magma y mucho más. Tocan en vivo Con Dos Ovarios y The Foolanas. Taller culinario a cargo de Hernán Ruiz. Sábado 23 de marzo de 17 a 23 en La Fábrica Polo Cultural, Bernardo de Irigoyen 1975, Quilmes.

ASAMBLEA

1ra. Asamblea preparatoria para el Día Internacional del Orgullo Loco. El 20 de mayo se celebrará el 25° Día Internacional del Orgullo Loco, que año tras año amplía sus ecos. Esta convocatoria es también un llamado al reconocimiento de la diversidad de cuerpos, deseos y sexualidades en lucha contra todas las formas de estigma y discriminación, contra la psiquiatría hegemónica, biologicista, farmacocentrada y heterosexualizante. Lunes 25 de marzo a las 19 en Concepción Arenal 3709.

EXTRA

Deshaciendo el Feminismo Radical: Transexclusión y Sexofobia. “Sexo y Revolución”, el Programa de Memorias Políticas Feministas y Sexogénericas del CeDinCI, invita a pensar de forma colectiva el resurgimiento problemático de un movimiento que apunta a legitimar discusiones políticas trans excluyentes, cisexistas y conservadoras. El evento contará con la presencia de I Acevedo y Ese Montenegro del Movimiento Feminista Antifascista tttinbaxlbmpq?, Aylin e Irassema de Akntiendz Chic y Dante del Frente de Trans Masculinidades. Viernes 22 de marzo a las 19 en Fray Luis Beltrán 125.

Martín Deus en SIGLA. El realizador y director de las películas Mi mejor amigo y Amor Crudo dará una charla sobre sus trabajos, experiencias y recorridos. Sábado 23 de marzo a las 20 en la Sociedad de Integración Gay Lésbica Argentina, Del Progreso 949.