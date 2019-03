La plaza Lavalle frente a los Tribunales fue colmada por el reclamo de miles de personas autoconvocadas a través de las redes sociales para exigir la continuidad del juez de Dolores Alejo Ramos Padilla al frente de la investigación sobre la red de espionaje ilegal por la que está detenido el falso abogado Marcelo D'Alessio e imputado el fiscal federal Carlos Stornelli. "Defendiendo a este juez estamos defendiendo la verdad y la democracia", aseguró uno de los manifestantes presentes en la plaza.

La convocatoria fue hecha por las redes y los autoconvocados fueron mayoría con carteles exigiendo "defender la división de poderes". También se hicieron presentes organizaciones de abogados como "Nace un Derecho" que aprovechó la convocatoria para ampliar una campaña de firmas para exigir al Consejo de la Magistratura que descarte el pedido de juicio político presentado por el Poder Ejecutivo tras las declaraciones televisivas del presidente Mauricio Macri, quien pidió abiertamente la destitución del juez de Dolores.

Entre los millares de personas que respaldaron a Ramos Padilla frente a los Tribunales también estuvieron algunos dirigentes como el diputado nacional Leopoldo Moreau, la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, el ex juez federal Carlos Rozanski y el ex diputado Héctor Recalde. "La investigación ya no es de Ramos Padilla, es de toda la sociedad que se apropió de la investigación. Macri le tendría que hacer juicio político a la sociedad", valoró Moreau, quien convocó al juez federal a la Cámara de Diputados la semana pasada como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión.

En aquella audiencia, el juez de Dolores describió como "una red paraestatal de espionaje ideológico, político y judicial de grandes magnitudes" la investigación que lleva adelante a partir de la denuncia de extorsión presentada por el empresario Pedro Etchbets contra D'Alessio y aseguró que en la red está "vinculada con el poder judicial, ministerios, fuerzas de seguridad, poderes políticos y medios de prensa". Esa exposición fue profundizada esta tarde por Ramos Padilla ante la Comisión Bicameral de Inteligencia.