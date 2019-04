Por el Grupo B de la Copa Libertadores, Huracán perdió 4-0 ante Cruzeiro, en Belo Horizonte. El resultado dejó al borde de la eliminación al Globo, que deberá ganar los dos encuentros restantes y esperar que lo ayuden los resultados de Deportivo Lara y Emelec, los otros integrantes de la zona.

En el arranque del partido, el conjunto brasileño salió decidido a arrollar al argentino. Pero el Globo capeó el temporal inicial y se metió en partido. Cuando mejor jugaban los dirigidos por Antonio Mohamed, Fred puso en ventaja al local. En los minutos siguientes, Huracán dispuso de una clara chance para igualar. Pero Fabio tapó el remate a quemarropa de Barrios y de ese rebote surgió la polémica. Damonte le dio de derecha, y cuando la pelota entraba pegó en la mano de un defensor brasileño. Penal claro que el árbitro no dio. Hubiera sido el empate.

De esa situación tan favorable, el Globo pasó a la debacle. Los graves errores en el retroceso permitieron que Cruzeiro estirara diferencias hasta el 3-0 con que terminó el período inicial, con un hat trick de Fred.

Huracán no mejoró su flojo rendimiento en el complemento, aunque dispuso de un par de situaciones para marcar algún gol. Cruzeiro, en tanto, jugó con mucha tranquilidad, esperando que pasaran los minutos, hilvanando jugadas que siempre llevaban peligro al arco de Silva y que desembocaron en la goleada. El lateral Dodó encaró por su banda y cerca del área metió un derechazo que se coló en el ángulo izquierdo. Fue el 4-0, el corolario para otra flojísima presentación de Huracán.

CRUZEIRO 4

Fabio

Orejuela

Dedé

Leo

Dodó

L. Romero

Henrique

Robinho

Rodriguinho

Marquinhos

Fred

DT: M. Menezes.

HURACAN 0

A. Silva

Chimino

Salcedo

Alderete

Araujo

Auzqui

Damonte

Rossi

W. Pérez

Gamba

Barrios

DT: A. Mohamed.

Estadio: Mineirao (Belo Horizonte).

Arbitro: Julio Bascuñán (Chile).

Goles: 19m Fred (C), 23m Fred (C), 33m Fred (C); 83m Dodó (C).

Cambios: 46m Roa por W. Pérez (H), 62m Rafinha por Robinho (C), 64m A. Chávez por Gamba (H), 68m Raniel por Fred (C), 74m Cabral por L. Romero (C), 75m Toranzo por Auzqui (H).