Antonio Bonfatti cree que el santafesino ha puesto en valor la gestión del socialismo en la provincia y en Rosario, a partir de la crisis desatada por las políticas públicas macristas. Asegura que a pesar de este presente el gobierno del Frente Progresista "ha dado vuelta la provincia y Rosario en obras fundamentales" y destaca el acueducto norte con una inversión de 6 mil millones de pesos. "También los hospitales, pero sobre todo los derechos que hemos ampliado para toda la población", insiste Bonfatti. Enfrenta las críticas en seguridad y dice que "se equivocan los opositores si creen que pueden beneficiarse criticándonos despiadadamente en un tema tan complejo como ese". Bonfatti señala que "tuvimos muchos errores pero hemos enfrentado decididamente el delito y lo hemos pagado con el cuerpo, porque fuimos baleados, amenazados".

-¿Por dónde pasa fundamentalmente su campaña política?

-Estamos recorriendo la provincia, visitando empresas, instituciones de todo tipo. Estamos charlando con cooperativas, con industriales; planteando primero que hay que defender lo que hemos hecho Y estoy hablando de los derechos. Y en particular a veces al rosarino no hace falta recordarle las cosas que tenemos a lo largo de todos estos años.

Pero por ahí cuando uno recorre otros departamentos esas cosas impactan. Venimos de inaugurar un acueducto que tuvo una inversión de 6 mil millones de pesos, es agua potable y de red para 200 mil habitantes. Se está por inaugurar ahora un hospital en Reconquista que es un poco más grande que el HECA, y escuelas y un montón de cosas que hay que defender. Porque me parece que Santa Fe en esto ha dado una muestra en todos estos años de garantizar salud, educación que hemos crecido tanto en la matrícula escolar primaria como secundaria y también en la terciaria. Esto habla de un plan que propusimos y cumplimos.

"Hemos sido nmuy discriminados por este gobierno nacional que fue también muy centralista y poco federal"

-¿Y cuáles son los ejes hacia adelante?

-Ahora vamos al desafío de lo nuevo. Y esto tiene que ver con interpelar la pobreza, porque el 34% sea pobre en este país es inaceptable. Lo mismo que que el 50% de los jóvenes sean pobres, tiene que ver con falta de expectativas en el futuro, con falta de trabajo y me parece que ahí hay que dirigir todos los esfuerzos. Más teniendo en cuenta lo que está ocurriendo en el mundo donde la tecnología va a reemplazar mucha mano de obra.

-En el peronismo dicen que el triunfo santafesino que más le dolería al macrismo es el del PJ. ¿Qué opina usted?

-Creo que al gobierno nacional le dolería cualquier triunfo que no sea el de ellos. Y obviamente que el Frente Progresista también le molesta y mucho. Y vaya si hemos sido discriminados por este gobierno nacional. Yo recuerdo los inicios de esta gestión nacional con los diputados provinciales del PRO hablando de las obras para Santa Fe, de las autovías como la 33, la 34 y la 11 que ya empezaban. Y no han podido terminar todavía 30 kilómetros entre Rafaela y Sunchales. Iban a terminar con la pobreza, con la inflación. Todos slogan, la realidad muestra todo lo contrario.

-¿Cree que todo esta crisis derivadas de las políticas públicas nacionales, puso en valor las gestiones del socialismo en la provincia?

-Yo más que todo pienso en Rosario. Porque en Rosario nos hablan de los 30 años de gestión, pero no hay una renovación dirigencial, hay innovación en los proyectos. Y ademàs, cuando todos los que proponían cambios fracasaron creo que la gente recapacitó y empezó a valorar muchas cosas. Aparte la ciudad está bellísima, transformada en muchos lugares, dada vuelta obras. Se sigue renovando el gobierno con una nueva camada de jóvenes tiene pasión por seguir haciendo cosas.

-La seguridad sigue siendo el costado más vulnerable que tanto el peronismo como Cambiemos, señalan como críticas profundas a cada paso.

-Bueno, hay mucha demagogia también porque con el 34% de pobreza qué expectativas podemos darle a los jóvenes. ¿Qué hicieron ellos en otras provincias? En Buenos Aires vemos noticias todos los días que no se puede jugar un partido de fútbol, casos de violencia familiar, turistas asaltados y tiroteados, narcotráfico. En Santa Fe no estamos ajenos a una sociedad que está en medio de una crisis profunda. Pero nosotros le pusimos el cuerpo a estas cosas. Y ponerle el cuerpo significó también que nos atacaran, porque nos balearon. Y también significó que sacáramos una ley como la de confiscación de bienes de los narcotraficantes y que ellos no se animan a votarlo en la nación. Porque ni macristas ni peronistas están votando la ley de Extinción de Dominio. Es muy llamativo esto. Y no se abordó la problemática federal del tema. Tiene 32 puertos la zona de Rosario y nos cansamos de decir que en los puertos había entrada de la droga.

"Cuando la gente votó Cambiemos yo dije que era un error y fui muy criticado. Pero lamentablemente no me equivoqué"

-Si tuviera que destacar una política pública sobresaliente en estos años de gestión del Frente Progresista, ¿cuál sería?

-Nosotros demostramos con el Plan Abre, que empezó en mi gestión en 2014, que los 44 barrios que intervinimos hubo cambios sustanciales. Y no lo decimos nosotros, llamamos al Observatorio Social de la UCA para que haga relevamientos y año tras año se demostró que bajó la violencia en esos barrios. Donde se abren calles, donde empoderamos a los clubes desde el punto de vista presupuestario, donde tenemos 285 escuelas de jornada doble, donde hacemos que el centro de salud interactúe con la biblioteca, con la parroquia. Nosotros tenemos que seguir articulando más sociedad. Ese es el camino para combatir la violencia.

-Desde el socialismo siempre insisten que en Santa Fe no hay grieta.

¿Cree que ese es el escenario electoral actual?

-Nosotros planteamos que en el país se dirimen cuestiones políticas en blanco o negro. La gente optó en un momento cambiar a lo que creía que era una salida, yo en aquel momento dije "se equivocaron" muchos me criticaron, pero lamentablemente el tiempo me dio la razón. Pero así como en la guerra no se siembra trigo, en el blanco o negro no hay salida para un país. Más con la profundidad de la crisis en que vivimos. Por eso decimos que un proyecto alternativo que tiene que ver con convocar a sectores del peronismo, a los radicales, a los socialistas, a los partidos federales, para ponernos de acuerdo en cinco puntos. El próximo gobierno tiene que ser de coalición. Pero como siempre buscamos un líder, apareció (Roberto) Lavagna que es un hombre que tiene una historia que es respetado por peronistas y radicales, que demostró que sabe qué hacer en medio de una crisis, que no quiere perpetuarse en el poder sino que va por un proyecto de grandeza. Una figura que puede amalgamar porque en el resto hay mucho vedettismo.