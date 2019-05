Colón, de Santa Fe igualó como visitante ante River Plate, de Uruguay, 0 a 0, en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana, que se disputó en el estadio Centenario, de Montevideo. En el primer tiempo Colón tuvo algo más la pelota y contó con dos buenas posibilidades para abrir el marcador, primero con un centro cerrado de Gabriel Esparza que dio en el palo derecho del arco de Gastón Olveira y después con un cabezazo a Luis Rodríguez que dio en el pecho del arquero y la pelota se desvió al tiro de esquina. River tuvo un tiro libre de Nicolás Rodríguez con forma de centro que alcanzó a despejar Leonardo Burián cuando la pelota se le metía por arriba.

En la segunda mitad el desarrollo fue parejo y Colón llegó con el "Pulguita" Rodríguez, que intentó ubicar la pelota sobre Olveira pero el envío terminó en las manos del arquero, y de inmediato un remate de Ortiz fue rechazado por el guardameta. En la respuesta Burián rechazó con esfuerzo un cabezazo de pique al suelo de Sebastián Piriz, en la jugada de gol más clara del partido.

Colón volvió a acercarse al arco de Olveira a través de una media vuelta de Luis Rodríguez que controló el arquero. En la réplica Juan Pablo Plada remató desde la puerta del área y la pelota se desvió al tiro de esquina y luego el uruguayo Burián atajó abajo un buen envío de Luis Urruti. Otra vez Luis Rodríguez tuvo otra chance clara con un disparo que se fue junto al palo derecho de Olveira, y en la respuesta Burián sacó en la línea, con las manos y con el pie izquierdo, un cabezazo del ingresado Juan Manuel Olivera.

El desquite será en Santa Fe el martes próximo a las 19.15, y el ganador jugará en octavos con el vencedor de la llave entre Argentinos Juniors y Deportes Tolima, de Colombia, cuyo primer cruce será el jueves próximo en el barrio porteño de La Paternal.

0 RIVER PLATE (URUGUAY): Olveira; Herrera, Pérez, Ale, Gorga; Ospitaleche; Da Luz, Plada, Piriz, Rodríguez; Urruti. DT: Jorge Giordano.

0 COLON DE SANTA FE: Burián; Vigo, Olivera, Ortiz, Escobar; Celis, Zuqui, Estigarribia; Bernardi, Esparza; Rodríguez. DT: Pablo Lavallén.

Estadio: Centenario, de Montevideo. Arbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay). Cambios: 72m Leguizamón por Estigarribia (C), 78m Olivera por Rodríguez (RP), 80m Heredia por Bernardi (C), 81m Alonso por Da Luz (RP), 88m Pierotti por Celis (C).