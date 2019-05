Las históricas ficciones de tipo “familiares” de los domingos al mediodía en la tv cedieron su espacio a ciclos como “Carna a la parrilla”, que desde hace meses conduce el humorista Jorge “Carna” Crivelli en Canal 9. Y cuando decimos ceder el espacio, decimos entregarlo al peor postor. A lo largo de una hora, hay achuras y chistes con referencias misóginas y homofóbicas en brochet. A veces sutiles. A veces no tanto. Durante un tiempo, la actriz Débora Palladino interpretó a una empleada doméstica que servía para el cachetazo y el maltrato. Días atrás, ante la visita de los integrantes del grupo de cumbia santafesina “Los Palmeras”, el tinellista Larry de Clay, comensal fijo, preguntó señalando al cocinero de look hipster: “Diganmé la verdad… ¿en Santa Fe se consigue un parrillero con esa camisita, esa barbita, depilado acá arriba en las cejas?” “Si vas a Elortondo sí” responde une Palmere. Y acto seguido Carna confiesa: “La gente me dice 'Pará de comer'... y si éste es un programa para comer, ¿qué quieren que haga?...” Por eso, otre Palmere remata: “Mirá que sos comilón eh...”, lo que le permite a Crivelli desempolvar un amaneramiento al mejor estilo Fabián Gianola en “La familia Benvenutto”. “Ay bueno, bueno, bueno…” como quien imita a un trolo inscripto en una memoria televisiva demasiado marmórea como para terminar de extinguirse. En el horizonte lo que está como sobreentendido es que ser puto es lo peor del mundo, y como mucho, un chiste entre nos.

¿Por qué esa franja dominical de la televisión sigue siendo tan cívico-eclesiástico-militar? “Le dedico este triunfo a mi señora y a mis nenas, mis princesitas” decía desde “Carburando” y antes de que arranque “Carna a la parilla” el ganador del turismo carretera en El Trece, ya sin promotoras en calzas y con potes de aceites para autos en sus manos, pero con machos dispuestos a acelerar hasta donde puedan con tal de celebrar la familia unida.

Con matices, “la flia” patriarcal sentada alrededor de la mesa es todavía hoy digna sucesora de un exitazo como “Los Campanelli” (Canal 13 y Canal 11, 1969 - 1974). Ravioladas, tallarinadas o asadazos y las ensaladas a cargo de ellas. Con “Los Benvenutto” de Guillermo Francella (Telefé, 1989 - 1994) el género alcanzó el límite de la indignidad: el personaje de Gianola intentaba levantarse al del cómico en largas sesiones de hostigamiento del primero al segundo. Así, desde mediados de los 90 en adelante la televisión reincidió en el formato del “onganiato” vincular con mayor o menor éxito y a través de programas como “Los Iturralde” (América, 2000), “Lo de Bilardo” (América, 2005) y “Los Grimaldi” (Canal 9, 2013). Ahora, “La peña de Morfi” (Telefé) apela a un tradicionalismo gauchesco de guitarreros y chinitas bailarinas y Mirtha Legrand conversa con Flavio Mendoza, que hace de Gianola.

Será que a esa hora los domingos los putos duermen o van a misa. ¿Será por eso que el rating no acompaña?