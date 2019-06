JABALIZ, DE GUSTAVO SOTO

Nueva función de la última pieza coreográfica de danza contemporánea creada por Gustavo Soto, coreógrafo, bailarín, director teatral y docente, quien ya viene explorando temáticas de transformación, fluidez y corporeidades disidentes en obras anteriores como “Cosa” y “Dual”, entre otras. En esta oportunidad, la pieza toma como interrogante a través del cuerpo, la mutación y el movimiento continuo, al personaje del Jabalí como protagonista único, en una libre adaptación inspirada en el poema “Venus y Adonis” de William Shakespeare. La puesta cuenta con Gustavo Soto en composición coreográfica, diseño de iluminación e interpretación, junto a la música original de Matías Romero.

Miércoles 12 de junio a las 21 en Area623, Pasco 623.

CACHITAS NOW! EN FESTICHONGA MIMOSA

Arranca la tercera edición del festival de cumbia disidente junto a Cachitas Now!, el grupo de cumbia que retoma características de la tradición folclórica, tanguera y de la cumbia tradicional para reformularlos con un sonido actual y una filosofía disidente y transfeminista dedicada a derribar la heternorma a puro baile y canto popular. Formadas en 2012 en la ciudad de La Plata, sus canciones, que tratan sobre el empoderamiento feminista y las disidencias sexuales, ya sonaron sobre más de 200 escenarios y se pueden escuchar en discos como “Cumbia Desgenerada”, “Chonga” o “Yo voy a decidir”. En esta oportunidad comparten el escenario con Lulu Berret y Sudor Marika, musicaliza DJ Lía Ghara, visuales de Belén Retamozo y presentación de Toni Domínguez. También, feria transfeminista autogestiva, barra, tragos y mucho más.

Sábado 8 de junio a las 23.59 en Galpón B, Cochabamba 2536.

FIESTAS

Namunkurá. Pista disidente toda la noche con invitado especial: Bad Boy Orange y un set totalmente House. Abre la pista Raúl Escobar y cierra Towahot. Hostean Ihona Tempura y Nem. Viernes 7 de junio a las 23:45 en Réquiem Bs. As., Av. de Mayo 948.

¡B.U.M! Fiesta en el marco del ciclo “El cine es otra cosa” y “Escuchar (Sonidos Visuales)”, con entrada libre y gratuita y la presencia de VJ Federico Lamas, Dany Nijensohn, Zoe Di Rienzo, Emilio Bianchic y Violett, entre otres. Sábado 8 de junio a las 20 en el auditorio del Museo de Arte Moderno, Av. San Juan 350.

Caliente Fresca. Música y baile apretado toda la noche con la presencia de Big Mama Laboratorio, Kami Kama y DJ Toro. Viernes 7 de junio a las 23:59 en El Quetzal, Guatemala 4516.

La Ronroneo. Fiesta y presentación en vivo de Buena Mirtha y Les Neon. Musicaliza toda la noche DJ Piube. Viernes 7 de junio a las 23:59 en Guajira, calle 49 e/ 4 y 5, La Plata.

La Ciccone. Celebración del lanzamiento del nuevo álbum “Madame X”, con invitación de asistencia montade de tu Madamequis preferida. DJ set de Diego Neón con versiones originales, remixes y rarezas. Jueves 13 de junio a las 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TEATRO

Si me querés, quereme trans. La primera obra de teatro de la Compañía 7 colores con la dirección de Daniela Ruiz explora la historia de Brenda, inocente y soñadora, y de Raúl, un joven que se enamora de una chica trans y debe luchar por ella. Viernes 7 de junio a las 22:30 en La Carpintería, Jean Jaurés 858.

The Show of Life Must Go On. Performance de creación colectiva capitaneada por Marina Otero: un concepto inconcluso, la metáfora abierta, el cuerpo y el lenguaje ambiguo en el barro y las sombras. Domingo 9 de junio a las 18 en Espacio Sísmico, Lavalleja 960.

Lo que puede un cuerpo. Calabozo en la 25. La obra de teatro se sitúa en 1995, en donde corren los edictos policiales y las contravenciones. María camina por la calle y la detiene la policía que, sin siquiera pedirle documentos, se la lleva detenida. Con dirección de Daniela Ruiz y Esteban Yukelson, la historia reflexiona sobre la violencia pero también sobre la amistad, el compañerismo, la solidaridad y los sueños. Sábado 8 de junio a las 21 en Hidalgo 878.

Ninfa. Con idea y dirección de Bianca Lerner, la obra recorre una configuración habitada por múltiples registros a través de un cruce entre lo animalesco y lo humano, el espacio híbrido entre lo bello y lo salvaje, con la presencia de cinco mujeres de este mundo y de otro a la vez. Sábado 8 de junio a las 20 en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, Av. Del Libertador 8151.

RECITALES

Sasha Sathya. La cantautora presenta “ReBeba MiXXXtape” a puro trapeo en la segunda edición del festival “Te pasa por atrevida”. Invitades: ReTumb4 y DJ Celia Alva. Viernes 7 de junio a las 23 en Laberinto Casa Club, calle 13 nº 1293 e/ 58 y 59, La Plata.

Festi Indiana. Tocan en vivo Las Vin Up, Querida Dária, Las Vilma y Brishit Bardo. Expone Laura Gam, feria de libros y fanzines con Ruda, QuintaOla Librería Feministe, Ni groupies ni musas, La Matria Libros y más. Viernes 7 de junio a las 23:30 en Club Cultural Matienzo, Pringles 1249.

Punk Mutante. Festi punk disidente con la participación en vivo de Funerales, Los Traviesos y Sociedad de Huérfanxs. Feria junto a DESgenerando Zine y Matareatubarbie. Sábado 8 de junio a las 21 en Ladran Sancho, Guardia Vieja 3811.

Fradi Fradi Fradi Fradi Fradi. Presenta en vivo el ciclo “La Naturaleza de las Cosas”, junto a Jaz Pimentel y Yuli y Tonga. Musicalizan DJ Soikyoshi y Sindicato Anti Normalidad. Lecturas de Flavia Calise y Lala Granada. Jueves 13 de junio a las 21 en Cooperativa Cultural Qi, Thames 240.

TERTULIAS

Primer encuentro de cultura empoderada. Evento realizado por La Empoderada Orquesta Atípica, para visibilizar las distintas temáticas que nos interpelan como mujeres y disidencias. Serán dos días de charlas, bandas en vivo, danza, performances y más, entre las cuales el sábado 8 a las 17 se presentará “Quereme bien (contar para no morir)”, de las narradoras Claudia Montesino y Mily Ponce, una propuesta que reflexiona colectivamente a través de cuentos que visibilizan, advierten y denuncian la violencia de género. Sábado 8 y domingo 9 de junio desde las 14 en Hasta Trilce, Maza 177.

Envejecer Juntas. Encuentro y celebración por los 2 años del ciclo junto a Sueños de Mariposas. Lecturas de Isabel Miranda, Paulina Zapata y Norma Castillo. Además, Flamenco femininja abortero, rapeada por Sol Feiticera Dub, en vivo Big Mama Laboratorio y Aish Impro. Feria, sorteo, Dúo Manija DJ set, bebida y comida de la casa. Sábado 8 de junio a las 21 en Ambigú, Tte. Gral. Juan Domingo Perón 1829.

Reneteca. Canciones, relatos y sorpresas en un encuentro para contar historias de lucha de la comunidad lgbtiq+ y preguntarse sobre la existencia misma, con la conducción de René. Entrada al sombrero. Sábado 8 de junio a las 23:45 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

Amazonas urbanas. Feria, pintura en vivo, exposición de ilustraciones de Mai, fotografías de Erika Lobo, charla del colectivo artístico Hermandadas, lecturas, perfos y mucho más. Domingo 9 de junio desde las 16 en Vuela el Pez, Av. Córdoba 4379.

Perfo x 4. “A la carte”: performance de Nela Fortunato en un juego de complicidad a la carta: ¿Qué es eso de espectadxr/artista? ¿Qué ofrecemos y qué pedimos? Presentación de “Bastante Mutante”, el disco realizado por el dúo de música improvisada conformado por Jenny Moule y Manu Reyes. The Ben Atkins Soul Revival en vivo: el nuevo proyecto de Ben Atkins en versión solista con influencias soul, country y blues, y “Vergüenza ajena”: un dúo de música y humor, comedia musical, música cómica y mucho más. Domingo 9 de junio a las 20 en Casa Brandon, Luis María Drago 236.

FERIA

FemiCon, Vol. 4. Nueva edición del evento transfeminista y abortero en donde convergen emprendedorxs, artistas, maquillajes, oráculos y debates. A las 21, La Red de Abogadas Feministas dará una charla sobre violencia digital, ciberacoso y escrache. A las 22 se presenta Aish Impro y a las 23, Vicu Villanueva. Musicaliza DJ Ana Logue. Además, feria del Archivo de la Memoria Trans, vestidos con todos los talles de Tres agujas, indumentaria BDSM de Kinky Bunny, cuadernos Lumpen, la bijou de Sirio y mucho más. Exposición: “Conexiones”, caracterizando la edición 2019 del evento. Viernes 7 de junio a las 20 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

El Matriarcado. Feria de diseñadores, artesanos y emprendedores. Te esperan todos los sábados de 16,30 a 20, 30 hs. En Av. Rivadavia 4298. Almagro/Caballito. Entrada gratis.

JORNADA

Hacia una ESI no binaria. Ciclo de encuentros de la Escuela de formación Inventamos o Erramos. Segunda jornada con las familias de la asociación Infancias Libres como invitades especiales, para trabajar sobre la ESI y por el derecho y responsabilidad de la formación desde nuestros cotidianos. Sábado 8 de junio a las 15 en La Simón, Rondeau 3608.

LIBRO

Amé. Presentación del libro que reúne los últimos poemas de Alejandro Berón, que vienen circulando en diferentes escenarios de la noche cultural porteña: un laboratorio de las formas de decir. Presentación de Paula Peyseré. Brindis y performance drag con las actuaciones de La Malicia-Patricio Ruiz, Alejandro Berón y música en vivo de Facundo Mauro. Viernes 7 de junio a las 19:30 en La Libre, Bolívar 438.

DANZA

Menea. Cuarta edición del ciclo de performances y competencias en danza: un ámbito de rituales salvajes, danzas sucias, un encuentro mensual de artes escénicas y espacio de proyectos. Habrá competencia de FreeStyle. Se presenta en vivo P U S-Proyecto Musical. Hosts y dancers: Xyna y Plastiko Krue. Viernes 7 de junio a las 23 en Feliza, Av. Córdoba 3271.

TALLER

Tecno para Todes. Encuentro para capacitarse sobre herramientas de edición de sonido, gratuito para mujeres y lesbianas cis y trans, travestis y otras personas trans*. En el taller se utilizará el programa de descarga libre Audacity. No es requisito excluyente tener una computadora. Inscripción en [email protected] Jueves 13 de junio a las 16 en Centro Cultural Tierra Violeta, Tacuarí 538.

ONLINE

Cleopatra Entrando en Roma. Ya se puede ver en redes el nuevo videoclip oficial de la canción del artista, cantante e ícono queer Dani Umpi, con dirección de Alexis Dos Santos y la dupla de baile formada por Inés Efrón y el propio Umpi. YouTube: Produce Crack.

CONVOCATORIAS

Concurso Artes Audiovisuales. El Fondo Nacional de las Artes prorroga su convocatoria hasta el 18 de junio del corriente. Se puede participar con cortometrajes, largometrajes, documental o guion de largometraje de ficción. Más información, bases y condiciones en fnartes.gob.ar/concursos

Taller Proa Cine 2019. Convocatoria abierta para primeras y segundas películas, con el objetivo de apoyar a cineastas en el proceso de preparación de su primer o segundo largometraje mediante un taller dividido en tres semanas de trabajo intensivo focalizado en el guion, la producción y la puesta en escena. Hay tiempo hasta el viernes 14 de junio. Bases y condiciones en proa.org/esp/mirar.php

EXTRA

Tarde púrpura. Encuentro abierto para celebrar a Prince en el día de su natalicio. Habrá música, proyecciones de videos y peinados afro sin cargo junto a The Blackber Shop. Entrada libre y gratuita. Viernes 7 de junio en Malcolm, espacio social y cultural de la comunidad Afroargentina, Aguirre 456.

SANTA FE

IV Coloquio Internacional. “Saberes contemporáneos desde la diversidad sexual”: con ejes en teoría, crítica y praxis, pensado como un espacio de encuentro, discusión e intercambio plural en torno a los estudios sobre género, sexualidades y políticas del activismo contemporáneo. Segunda jornada: viernes 7 de junio desde las 9 en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Humanidades y Artes, Corrientes 745, Rosario. Programa completo en Facebook: Programa Universitario de Diversidad Sexual UNR.