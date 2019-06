Los candidatos a gobernador de Jujuy cerraron ayer sus campañas electorales donde el gobernador radical Gerardo Morales (foto) va por su reelección frente a un peronismo fragmentado en cuatro listas. Morales lo hizo con una caminata desde la cancha de Gimnasia y Esgrima hasta la céntrica plaza Manuel Belgrano, frente a la gobernación. Mientras el ex funcionario provincial Julio Ferreyra, que va con el sello de Frente Justicialista encabezó una caravana por San Salvador y cerraba con un acto en Palpalá; mientras que su ex aliado, el ex juez federal Vicente Casas, irá con la boleta de Confiar. Alejado del PJ, el senador Guillermo Snopek cerró con un acto en el Club 1 de Mayo bajo la sigla Frente Juntos Por Jujuy, en tanto Paula Álvarez Carrera encabeza la boleta de Unidad Ciudadana. El candidato del FIT es el diputado provincial Alejandro Vilca; y Dignidad del Pueblo propone al histórico dirigente piquetero Carlos “El Perro” Santillán, como candidato a gobernador.