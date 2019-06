El sexto tramo de la investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en la causa conocida como “La Escuelita” comenzó esta mañana a juzgarse en el Tribunal Oral Federal número 1 de Neuquén. En esta ocasión son ocho los represores, entre ex integrantes del Ejército, ex agentes de Inteligencia y miembros de la Escuela de Instrucción Andina de San Carlos de Bariloche, los acusados de secuestrar y torturar a diez víctimas durante la última dictadura cívico militar.

El juicio oral, que comenzó hoy con la lectura de las acusaciones, continuará mañana con las indagatorias de los acusados y se desarrollará hasta septiembre, según fuentes judiciales locales. Uno de los ejes principales del juicio será el rol que cumplió el personal de la Escuela de Instrucción Andina Bariloche, actualmente Escuela Militar de Montaña, en la persecución de militantes políticos de la zona durante el terrorismo de Estado. Allí funcionó un centro clandestino de detención.

Además del funcionamiento de este centro, los jueces Orlando Coscia, Alejandro Silva y Alejandro Cabral evaluarán la participación de los imputados en los secuestros y las torturas perpetradas contra diez militantes, en su mayoría gremiales, que pasaron también por el Escuadrón 33 de Gendarmería de San Martín de los Andes, la Unidad 9 y la Delegación de la Policía Federal en Neuquén capital, además de los centros clandestinos que funcionaron en el V Cuerpo del Ejército de Bahía Blanca y al fondo del Batallón de Ingenieros de Montaña de la ciudad de Neuquén.

Entre las víctimas figuran los casos de tres periodistas: María Parente, Enrique Esteban y María Teresa Oliva. Parente fue detenida en julio 1976. Oliva y Esteban, quienes eran pareja, fueron secuestrados en julio de 1978.

Entre los imputados figuran el ex jefe de esa delegación, el teniente coronel retirado Néstor Castelli; el ex comandante de Gendarmería de Junín de los Andes, Emilio Sachitella, y el ex interventor de la municipalidad de General Roca, Marcelo Zárraga. Además, deberán responder por sus presuntas responsabilidades el ex jefe del Destacamento de Inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, Oscar Reinhold, y los ex miembros de Inteligencia Jorge Di Pasquale, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín y Carlos Benavidez.

De este grupo, solo Benavidez y Zárraga enfrentan un tribunal por primera vez para dar explicaciones de su participación en el plan sistemático de tortura y exterminio desplegado durante la última dictadura. El resto ya fue juzgado y condenado en debates orales que se llevaron a cabo por tramos anteriores en la misma causa. Castelli fue sentenciado por haber dirigido la Escuela de Instrucción Andina, cuyo funcionamiento como centro clandestino fue demostrado en el cuarto juicio realizado sobre la causa “La Escuelita”. Reinhold, Molina Ezcurra y San Martín tienen sentencia firme desde 2008 y otras tres condenas, al igual que Di Pasquale.