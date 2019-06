Cerraron pegando donde más duele

Tanto Antonio Bonfatti como Omar Perotti cerraron la campaña ayer sin mayores apariciones mas que un acto en un club de barrio, el socialista, y la visita a una fábrica, el justicialista.

Desde el club La Aurora, en barrio Tablada, Bonfatti y su candidato en Rosario, Pablo Javkin, llamaron a "defender lo hecho" y marcaron: "Llevamos 25 años de ideas que se concretan. No mentimos, ni vendemos espejitos de colores, siempre cumplimos lo que prometemos, cuidemos lo que tenemos", arengaron.

No hubo convocatoria de prensa en ningún caso. El Frente Progresista bajó el telón de la campaña con la presencia de sus principales candidatos: Miguel Lifschitz, Mónica Fein, Susana Rueda, y Victoria Tejeda.

"Santa Fe puede liderar la transformación de la Argentina -exclamó Bonfatti- Tienen que tener cara para hablar de producción los que vendieron los bancos y privatizaban empresas. No nos olvidemos de eso, lo que decimos lo hacemos, vamos por más y vamos a cumplir con la promesa de generar trabajo", disparó en tácita alusión a su adversario peronista.

Bonfatti llamó a "defender lo hecho" y ligó a Perotti con el ajuste de los '90. El rafaelino recalcó su misión de "poner de pie a Santa Fe".

Por su parte, Pablo Javkin exhortó a "demostrarle a la Argentina que Rosario y Santa Fe no se rinden, y no se entrega el trabajo con honestidad, valores y convicciones. Tenemos mucho más futuro que pasado". "No fuimos menemistas -prosiguió- no fuimos cómplices de la corrupción, y no participamos con los que decían una cosa y hacían otra. Queremos ganar porque nuestras políticas públicas le cambian la vida a la gente para bien", indicó Javkin.

Lejos de allí, el candidato a gobernador por el frente Juntos eligió cerrar rodeado de trabajadores en una fábrica. Perotti pidió allí que los santafesinos le den la oportunidad de poner de pie a la provincia. "Santa Fe es una provincia que puede dar para más y nos quieren acostumbrar a poco. El domingo 16 empezamos a dar vuelta la página. Santa Fe sabe que el futuro no viene, que al futuro hay que ir", señaló Perotti.

"El domingo 16 empezamos a ir juntos, las mujeres y los hombres del campo, de la industria, del sector servicios, los del sector científico tecnológico, los jóvenes y los abuelos, y lo vamos a hacer convencidos de que hay que dar a Santa Fe lo que es de Santa Fe. "Si este mensaje lo hacemos nuestro, lo llevamos a cada pueblo, a cada ciudad, el futuro de Santa Fe no es lo que va a venir, el futuro de Santa Fe no es lo que va a pasar, el futuro de Santa Fe es lo que juntos seamos capaces de realizar", agregó el rafaelino en el cierre de campaña.

El senador nacional aseguró que "en una campaña uno elige los lugares donde va. Yo elegí estar aquí donde hay trabajo, en un lugar donde nos gustaría estar a todos, un lugar en donde cada hombre y cada mujer de la provincia desearían estar" y señaló que "tenemos que hacer de Santa Fe el mejor lugar para invertir, el mejor lugar para desarrollar tecnología, el mejor lugar para trabajar y para eso hay que formar muy bien a nuestra gente, para eso hay que prepararlos de la mejor manera".

Perotti eligió cerrar con obreros.

Por otra parte, Perotti dijo que "hay que garantizar que todos nuestros chicos estén en la escuela, por eso implementaremos un programa de inclusión educativa. Para que cada alumno, cada chica y chico que terminó la escuela primaria termine su escuela secundaria, esté preparado para trabajar y esté preparado para estudiar".

En ese sentido, el candidato a gobernador del Frente Juntos resaltó: "Allí es donde nosotros vamos a marcar una diferencia con un boleto educativo gratuito para ayudar a las familias para que no haya obstáculos para ir a estudiar. Un programa de empleo que tendrá una parte para los jóvenes, de 18 a 25 años y también para los adultos mayores de 45, una beca de entrenamiento y de capacitación, la provincia pagando el 50 por ciento y el resto el sector privado". Al respecto, Perotti explicó que "el programa de boleto educativo gratuito y el programa de empleo no son un gasto, son una inversión para que tengan las mismas oportunidades que tienen todos ustedes que están trabajando hoy".

Por último, el candidato del Frente Juntos señaló: "Cada época tiene su tarea y a nosotros nos toca poner de pie a Santa Fe. Ustedes saben que tenemos que dejar de lado esta inseguridad. Hay que cortar los vínculos con el delito y con el narcotráfico".