Furio & Garoto. Garoto & Furio. Defensa. Una boy band de dos. Así se definen ellos, lo cual no deja de ser sugerente. Recordemos que la idea de la boy band tiene procedencia yanki y más allá de su género musical que puede variar, lo que sí la define es la idea del representante que elige a los integrantes de mejor apariencia física y con mejor voz, mejor baile, mejor look, etc. Situación que, entendemos, no es el caso de Defensa, un proyecto musical autogestionado que lanzó en el último noviembre su impecable LP “VS”, a través del sello mexicano NAAFI. Aunque, sí: estamos ante dos chicos guapos que bailan y cantan muy bien además de ser desfachatados. Al punto de romper sistemáticamente en cada show la barrera entre el público y el escenario, mezclándose (gracias a larguísimos cables de micrófono) entre la bailarina audiencia. Acá la ficción de la boy band empieza a tomar consistencia. “Lo de boy band es porque nos copa el pop de los 90, también el R&B y las girl bands de esa época, como Destiny’s child y TLC que son una influencia directa para nosotros.”, declara Furio. Y prosigue: “VS (Versus) se llama así porque está planteado como un juego entre Garoto y yo. Nosotros pensamos cada canción como si fuera de cada uno de nosotros por separado, luego le sumamos un featuring del otro en el mismo tema.” De ese juego de opuestos surgen canciones de producción despampanante como el trap latino, dramático y bailable en partes iguales: “Borremos”, que abre el disco con ese inolvidable loop mutante. “Tu mentira no tiene límites, todo lo que me dijiste, no quería a nadie igual y que nunca más nos íbamos a separar.”, canta Garoto en las primeras líneas y sigue: “Risa falsa pegada en tu cara, sólo te importaba ver hasta dónde llegaba, me dijiste voy primero y me esperabas pero ahora actuás como si nunca hubo nada.” Y luego del pegadizo estribillo que repite el título de la canción, entre otras cosas, Furio responde: “¿Podemos volver a empezar? Podemos, podemos, podemos.” Así, enfrentándose y dialogando en cada canción es cómo se complementan. Queda bien en claro en la tapa del disco: Furio remera blanca; Garoto, negra. Y en la balada enrarecida, que da título al LP, cantan: “No nos compares, vos y yo no somos iguales, sobran lugares, siempre somos impares y eso ya lo saben.” Pero es en el cierre del disco, la pegadiza “Mañana”, en donde la cosa se pone un poco más intensa con el latiguillo: “Mañana olvidarás que esta noche fuiste espacial.” Y Furio y Garoto vuelven a disparar algo que podría ser una clave para entender todo el proyecto: “Nadie entiende lo que hay entre nosotros.”

Defensa sigue presentando su disco “VS” por Latinoamérica, próxima parada: Brasil en la apertura del festival Ultrasonidos, mañana sábado, en Río de Janeiro.

“VS” se encuentra en el siguiente link: https://fanlink.to/defensavs