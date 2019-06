Los próximos días en la Ciudad de Buenos Aires serán más fríos y habrá lluvias, según el Servicio Meteorológico Nacional. Apenas iniciado, el invierno hará sentir su rigor en la semana, con temperaturas mínimas de cinco grados.

El ingresó de un frente frío cubrirá esta semana la mayor parte del país con temperaturas más acordes con esta época del año, que incluirán mínimas cercanas a los 0 grado y máximas que rondarán en muchos casos los 10.

En el caso de la Ciudad de Buenos Aires y alrededores se espera la irrupción de una masa de aire fresca con fuerza para este martes con algunas tormentas aisladas durante la madrugada, lluvias que se prolongarán a la mañana, vientos y un rango de temperatura de entre cinco y doce grados. El clima fresco continuará en la misma línea, atenuándose al llegar el fin de semana, aunque un nuevo ingreso de frío se produciría el domingo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, cuando las marcas serán de entre uno y once grados.

Con respecto a la niebla registrada ayer en el área metropolitana, desde el Servicio Meteorológico Nacional indicaron que se trata de un fenómeno frecuente en el comienzo del invierno. La lluvia pronosticada para esta semana se dará junto a condiciones ventosas, que en la Ciudad no superarán los 50 kilómetros por hora. Tras la lluvia pronosticada para mañana martes, seguirán días que oscilarán entre nublados y soleados. De lo que no habrá chances es de zafar del frío. Desde mañana, confirma el Servicio Meteorológico Nacional, las mínimas rondarán los cinco grados y las máximas no superarán los 13 grados.