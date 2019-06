El oficialismo continúa su tarea para intentar descartar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) . El diputado mendocino de Cambiemos, Luis Petri, presentará un proyecto en el que propone descartar las internas "solo cuando no hay competencia interna en los partidos y se llegan a acuerdos por consenso", según explicó el legislador. El macrismo cuestionó durante estos días la realización de las PASO por el "alto costo" que tienen y la escasa definición de internas en las urnas por los acuerdos a los que llegan las alianzas. Desde la oposición, el ex gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, señaló que "sería una vergüenza institucional que cambien las reglas en medio del juego". Incluso hasta el precandidato a vicepresidente de Mauricio Macri, el senador peronista Miguel Pichetto, reconoció que no dan los plazos parlamentarios para introducir esa modificación.

"Las PASO son un problema porque terminan siendo una encuesta carísima", señaló el diputado Petri, hombre del gobernador mendocino Alfredo Cornejo al anunciar que presentará este mediodía el proyecto en el que intentará modificar el artículo 19 de la ley que promueve las internas abiertas para todos los partidos políticos. "Ante la ausencia de competencia electoral no tienen sentido las PASO, pero valoro que son saludables cuando esa competencia interna efectivamente existe", señaló el legislador, tratando de bajar un poco el tono de la arremetida del oficialismo contra las PASO.

Por su parte, Urribarri fue uno de los dirigentes opositores que salieron a manifestarse en contra de la posición oficial de suspender las PASO a cincuenta días de realizarse. "Nadie suspende una elección si cree que va a ganar, por lo que es claro que el Gobierno no quiere que se hagan las PASO porque pierde", apuntó el legislador entrerriano. En cuanto a los costos del comicio destacó que "la Constitución no dice que el voto debe ser barato", y advirtió que "sería una vergüenza institucional que cambien las reglas en medio del juego".

El secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, fue uno de los primeros en recoger el guante y apuntar contra la realización de las internas abiertas, aunque fue un poco más cauteloso. Planteó la cercanía de las PASO y destacó que de lograrse una modificación debería hacerse con el consenso del congreso nacional ya que fue sancionada por una ley y la única forma de modificara sería a través del Parlamento.

Una actitud similar adoptó Pichetto. "Me parece algo complejo. En realidad va a haber un debate ahora en el Congreso, pero frente a la proximidad de las elecciones primarias, no lo veo fácil. Tal vez, la norma tendría que haberse cambiado con anterioridad", opinó al respecto el actual senador nacional del PJ. Conocedor de los tiempos legislativos, el rionegrino explicó que no cree que el proyecto presentado por el radicalismo para sacar esta instancia de los comicios vaya "a poder pasar por ambas Cámaras" antes de agosto. Respecto de las críticas de Urribarri, el flamante integrante de Cambiemos sostuvo que "el Gobierno no tiene ningún temor, ningún miedo a las primarias. Van a marcar a fuego lo que será el resultado de la primera vuelta de octubre".

Desde la Coalición Cívica también salieron a tomar distancia de la jugada impulsada por el gobernador de Mendoza y titular de la UCR, Alfredo Cornejo. El diputado Juan Manuel López, mano derecha de Elisa Carrió, anticipó hoy su "desacuerdo" con el proyecto. "Valoro las PASO. No se hacen tantos cálculos económicos con la democracia y menos aún se cambian las reglas de juego en pleno proceso electoral", dijo López.

Otros legisladores también anunciaron que presentarán proyectos para modificar las PASO. La diputada Graciela Ocaña lanzó una campaña para juntar firmas contra su realización y cree que el Congreso puede votar los cambios para estas elecciones por ello presentará su propuesta en el recinto legislativo. Tiene el mismo espíritu que el que impulsa Petri y se suma al de la senadora radical macrista Pamela Verasay, que hará lo propio en la Cámara alta.