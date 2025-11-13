Jorge Macri vs. “Toto” Caputo

jorge macri UIA

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 13: En la 31ª Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ratificó hoy el compromiso de la Ciudad con los sectores productivos y remarcó: “Volver a celebrar el éxito del privado es celebrar el éxito del país. No hay desarrollo posible sin producción, sin empleo y sin inversión”.

