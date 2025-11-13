Omitir para ir al contenido principal
PortadaEconomia

El alcalde porteño se enojó con el ministro de Economía

Jorge Macri vs. “Toto” Caputo

NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 13: En la 31ª Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ratificó hoy el compromiso de la Ciudad con los sectores productivos y remarcó: “Volver a celebrar el éxito del privado es celebrar el éxito del país. No hay desarrollo posible sin producción, sin empleo y sin inversión”.
jorge macri UIA NOTICIAS ARGENTINAS BAIRES NOVIEMBRE 13: En la 31ª Conferencia Anual de la Unión Industrial Argentina (UIA), el Jefe de Gobierno, Jorge Macri, ratificó hoy el compromiso de la Ciudad con los sectores productivos y remarcó: “Volver a celebrar el éxito del privado es celebrar el éxito del país. No hay desarrollo posible sin producción, sin empleo y sin inversión”. (AGENCIA NA)