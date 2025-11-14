Omitir para ir al contenido principal
Villarruel y Bullrich mantuvieron un encuentro privado

Reunión a solas, tensa y sin fotos

Según trascendió hubo teclamos velados, pases de factura y se habló del control político de la Cámara alta. Un canal de diálogo.

Patricia Bullrich y Victoria Villarruel. Bullrich y Villarruel, viejas adversarias que se reunieron para funcionar en el Senado.

