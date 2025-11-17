Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario12

Juicio a cinco policías por la muerte de María de los Ángeles Paris

La bibliotecaria sufrió violencia institucional

Erika Paris, la hija de la mujer que murió el 3 de mayo de 2017 en la seccional 10°, relató su dolor. La fiscal pidió cuatro años de prisión para dos agentes.

Su hija durante el juicio
Juicio María de los Ángeles Paris Erika, la hija de María de los Ángeles Paris, declaró en el juicio (sin)