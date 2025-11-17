Omitir para ir al contenido principal
Juicio a cinco policías por la muerte de María de los Ángeles Paris
La bibliotecaria sufrió violencia institucional
Erika Paris, la hija de la mujer que murió el 3 de mayo de 2017 en la seccional 10°, relató su dolor. La fiscal pidió cuatro años de prisión para dos agentes.
17 de noviembre de 2025 - 22:39
Juicio María de los Ángeles Paris
Erika, la hija de María de los Ángeles Paris, declaró en el juicio
(sin)