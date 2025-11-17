Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

El gobierno quiere total respaldo para las reformas laboral y tributaria

Santilli sigue en busca de apoyo a las leyes flexibilizadoras

El ministro del Interior seguirá esta semana de reuniones con gobernadores propios y dialoguistas. Kicillof, Quintela, Melella e Insfrán siguen excluidos.

Santilli con Adorni Los ministros Diego Santilli y Manuel Adorni negocian con los gobernadores. (Redes Sociales)

Temas en esta nota: