El gobierno quiere total respaldo para las reformas laboral y tributaria
Santilli sigue en busca de apoyo a las leyes flexibilizadoras
El ministro del Interior seguirá esta semana de reuniones con gobernadores propios y dialoguistas. Kicillof, Quintela, Melella e Insfrán siguen excluidos.
17 de noviembre de 2025 - 1:01
Santilli con Adorni
Los ministros Diego Santilli y Manuel Adorni negocian con los gobernadores.
(Redes Sociales)
