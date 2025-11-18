Omitir para ir al contenido principal
Luciano Napolitano había sido condenado a 3 años y 8 meses de prisión

Confirman la condena al hijo de Pappo por violencia de género

Había sido encontrado culpable de los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y amenazas contra su expareja en distintos episodios ocurridos en 2020 y 2021.

