Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl Pais

Un nuevo implicado en el criptoescándalo y más pruebas contendentes

El camino de la gran estafa, informe final

La Comisión investigadora del caso $LIBRA presentó datos que evidenciarían el “mal desempeño en el ejercicio de sus funciones” del Javier y Karina Milei.

comisión $Libra 15 diputados de los 28 de la Comisión participaron activamente en la elaboración del informe final. (noticias argentinas)

Temas en esta nota: