Agenda movida en el Congreso

Niegan una ruptura en Unión por la Patria y el bloque volverá a llamarse Partido Justicialista

El senador Carlos Linares adelantó el cambio de nombre desde el 10 de diciembre próximo y planteó que el peronismo debe debatir una reforma laboral, pero sin que los trabajadores pierdan derechos.

