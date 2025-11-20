Omitir para ir al contenido principal
El doble asesinato de Coronel Moldes
Perpetua para los dos acusados por el homicidio de los hermanos Suárez
Michel Suárez, hijo de una de las víctimas, y su amigo José Chávez Herrera fueron encontrados culpables por el doble homicidio de los hermanos Roberto y Néstor Suárez, cometido en febrero de 2024.
20 de noviembre de 2025 - 2:00
Michel Jesús Suárez y José María Enrique Chávez Herrera
(Prensa)
