El doble asesinato de Coronel Moldes

Perpetua para los dos acusados por el homicidio de los hermanos Suárez

Michel Suárez, hijo de una de las víctimas, y su amigo José Chávez Herrera fueron encontrados culpables por el doble homicidio de los hermanos Roberto y Néstor Suárez, cometido en febrero de 2024.

Michel Jesús Suárez y José María Enrique Chávez Herrera (Prensa)

