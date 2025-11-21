Omitir para ir al contenido principal
Milei modificó una ley para devolver a ese organismo al ministerio de Interior

El RENAPER quedó para Santilli

Solo Deporte quedó bajo la órbita del exdiputado del PRO, mientras que Ambiente y Turismo quedaron en manos de la jefatura de Gabinete que conduce Manuel Adorni.

Santilli, Adorni
Santilli, Adorni El ministro de Interior, Diego Santilli, y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. (Archivo -)

