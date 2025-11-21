Omitir para ir al contenido principal
No quieren soltar los U$S 20 mil millones
Las consecuencias del freno al desembolso de los bancos estadounidenses a Milei
En diálogo con la 750, el analista económico Ricardo Aronskind, señaló que las principales entidades encargadas de este préstamos no ven con confianza el modelo de Luis Caputo y el presidente.
21 de noviembre de 2025 - 14:57
(ENRIQUE GARCIA MEDINA)
Javier Milei
Luis Caputo
Swap