Dos documentales del post franquismo en el Bafici

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“El desencanto”, de Jaime Chávarri, e “Informe general sobre unas cuestiones de interés para una proyección”, de Pere Portabella, son capaces de dar cuenta de toda la riqueza y complejidad de la época de la transición hacia la democracia española.
Por
Luciano Monteagudo
17 de abril de 2026 - 7:15
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“El desencanto”, del madrileño Jaime Chávarri, estrenada en 1976.
(Sin Credito)
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