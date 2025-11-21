Omitir para ir al contenido principal
PortadaCultura Y Espectaculos

El director del Festival de Cannes, nuevamente en Buenos Aires

Thierry Frémaux: “La palabra de los grandes artistas es irresistible”

Como cada año, vino a presentar la Semana de Cannes, que comienza el lunes 24 en la sala mayor del complejo Gaumont.

Luciano Monteagudo
Luciano Monteagudo
Thierry Frémaux
Thierry Frémaux lleva un cuarto de siglo al frente del prestigioso festival. Thierry Frémaux lleva un cuarto de siglo al frente del prestigioso festival. (veronica bellomo)

Temas en esta nota: