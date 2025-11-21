Omitir para ir al contenido principal
"El sueño (La cama)"

Una obra de Frida Kahlo se subastó en casi 55 millones de dólares, récord para una artista

El cuadro representa uno de los momentos más turbulentos de la vida de la mexicana, cuando atravesaba los tormentos de su salud y la inestable relación con Diego Rivera.

El cuadro "El sueño (La cama)" de Frida Kahlo. Subastado por 54,7 millones de dólares en la casa Sotheby's de Nueva York (CHARLY TRIBALLEAU/AFP)

